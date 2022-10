Profumi per ambiente: come scegliere la fragranza giusta per la casa

La casa merita di essere profumata con attenzione, usando delle fragranze scelte con cura affinché ogni ambiente si riveli uno spazio accogliente, coerente con la personalità di chi lo abita. Fragranze che, per altro, possono cambiare da una stagione all’altra e ovviamente a seconda della stanza a cui sono destinate. In ogni caso il profumo che si decide di utilizzare per la propria abitazione contribuisce a renderla speciale. In primavera e durante la stagione estiva conviene privilegiare le essenze più agrumate e fresche, mentre con l’arrivo dei primi freddi è meglio puntare sulle note più legnose. Il mercato mette a disposizione una vasta gamma di profumi per ambienti, anche in formati diversi: dagli spray alle candele e i bastoncini, ci sono proposte per tutte le esigenze e per tutti i gusti.

Guida alla scelta

È importante che il profumo che si decide di utilizzare in ogni stanza faccia sentire bene e a proprio agio e al tempo stesso rifletta i gusti personali degli inquilini. Ad ogni modo, vale la pena di sapere che alcune famiglie olfattive risultano più adatte rispetto ad altre in particolari stanze. Ciascun ambiente deve essere caratterizzato da uno stimolo sensoriale personale, ed è questo il motivo per il quale l’importanza della scelta del profumo può essere paragonata a quella della scelta di un mobile o di qualunque altro complemento di arredo.

Il profumo giusto per la cucina

La cucina, per esempio, è un ambiente caratterizzato da molti odori, ed è per questo motivo che qui si lasciano preferire le note fresche e aromatiche: per esempio il bergamotto. Il consiglio è di diffonderle dopo cena con l’aiuto di un profumatore in spray. I profumi d’ambiente, invece, sono perfetti per la zona relax e il soggiorno: vanno bene le essenze anti stress e rilassanti, come quelle speziate, legnose o floreali. I migliori sono i diffusori, dotati o meno di bastoncini. La praticità è il loro punto di forza, e in più essi consentono di usufruire di una profumazione prolungata: tutto quel che si deve fare è girare ogni tanto i bastoncini.

Fragranze per il bagno

Passando al bagno, conviene privilegiare una profumazione per ambienti marina e caratterizzata da una certa freschezza, in modo da dar vita al migliore mix possibile di energia e relax. Infine, per la camera da letto è essenziale fare riferimento a un profumo delicato ma comunque leggero: per esempio il bouquet floreale. In alternativa, i fiori d’arancio, il rosmarino, il cedro sono perfetti perché contribuiscono a conciliare e ad allietare il sonno.

Quale profumo per lo studio

In un ufficio o in uno studio l’ideale è una fragranza con delle note che siano al tempo stesso poco invasive e molto stimolanti, meglio se in forma di incensi: perché non provare, per esempio, il legno di sandalo?

Le migliori fragranze a seconda del periodo dell’anno

Come si è visto, quindi, decidere quale fragranza d’ambiente comprare e utilizzare si può rivelare meno semplice del previsto. Partiamo dal presupposto che ci si deve basare in ogni caso sulle preferenze personali, perché in casa quel che conta è sentirsi a proprio agio. Ad ogni modo, ciascuna camera si caratterizza per note specifiche e in linea con le peculiarità dell’ambiente. Un discorso simile vale per le stagioni. In estate e in primavera è bene puntare su un profumo fresco e frizzante, possibilmente agrumato, ma sono ideali anche i bouquet fruttati e floreali. Nei mesi più freddi dell’anno, invece, vanno meglio le fragranze calde e intense che hanno note legnose, o di bosco. Spazio, allora, all’arancio, al bergamotto, alla cannella. Senza dimenticare, comunque, profumazioni molto delicate o frizzanti.

La diffusione del profumo

Sono diverse le opzioni a disposizione per la diffusione delle fragranze. Molto apprezzati sono i diffusori a bastoncini, che si presentano come piccoli flaconi che contengono le essenze in cui vanno immersi dei bastoncini che diffondono l’essenza. Un grande classico è quello delle candele profumate, che di solito vengono usate in bagno; sono da preferire quelle senza paraffina e a base di oli essenziali.