Al via oggi sabato 1 ottobre gli spettacoli del Palais des Festivals

Con l'arrivo dell'autunno, è tempo di prenotare le prossime uscite culturali. Teatro, danza, commedie musicali e spettacoli per tutta la famiglia sono in cartellone per il mese di ottobre. Non aspettate oltre, scegliete gli spettacoli del Palais des Festivals per un intrattenimento vario e vivace.

Gli eventi iniziano sabato 1°ottobre con prenotazione è obbligatoria.

Alle ore 20.30 vi aspetta “Just une Embellie” di David Hare in compagnia di Corinne Touzet e Raphaëline Goupilleau al Palais Stéphanie - Hotel JW Marriott. David Hare, sceneggiatore hollywoodiano premio Oscar (The Hours, The Reader...) dipinge un magnifico ritratto di donne in una giostra tempestosa e spiritosa.

Il giorno successivo, domenica 9 ottobre, alle ore 18.00, sempre al Palais Stéphanie, Hotel JW Marriott si terrà “The Opera Locos”: un appuntamento arricchito da situazioni burlesche e interpretazioni cariche di emozioni che si susseguono senza un attimo di pausa in questo spettacolo comico musicale. Più che un'interpretazione di tre ore di un classico, questo "spettacolo d'opera comica" passa in rassegna il meglio di Mozart, Puccini, Verdi e Rossini e dimostra che, alla fine, l'opera può coinvolgere ed appassionare tutti e, soprattutto, che tutti conoscono i loro classici.

A seguire domenica 23 ottobre alle ore 18 si potrà partecipare a “CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE” Cie KÄFIG – Zéphyr al Grand Audi, Palais des Festivals. L’evento sarà in onore di coloro che rischiano la vita in mare alla ricerca della libertà, contro ogni previsione. Con Zéphyr, un pezzo creato per il Vendée Globe 2021, Mourad Merzouki mette i corpi alla prova delle tempeste e delle maree e offre, con i suoi talentuosi ballerini, una performance mozzafiato!

Domenica 30 ottobre alle ore 16.00 si terrà lo spettacolo musicale “Les mystérieuses cités d’or” al teatro Debussy, Palais des Festivals. Se lo scorso anno avete apprezzato “Le tour du Monde en 80 jours”, questa volta lasciatevi trasportare da una fantastica epopea nel mondo degli Inca insieme ai personaggi della serie cult.

Da non perdere, inoltre, sono gli appuntamenti che si susseguono nel mese di novembre.

Domenica 13 novembre “Cannes 39/90 une histoire du Festival”, scritto e redatto da Etienne Gaudillère.

Domenica 20 novembre “La course des géants” di Mélody Mourey con Jordi le Bolloc’h,, Nicolas Lumbreras.

Venerdì 25 novembre “ Ayelen Parolin”, un programma di Scène 55 in collaborazione con il Palais des Festivals.

Domenica 27 novembre “Cie s’poart Mickaël le mer”- Les yeux fermés.

PER MAGGIORE INFORMAZIONI VISITARE QUESTO SITO.