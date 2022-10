Ligue 1: il Monaco incalza le grandi, il Nizza nulla può con il Paris Saint Germain

Non era la giornata giusta, per il Nizza, per destarsi dal torpore e dall’orrore di un inizio torneo deludente: la squadra ha perso, come era nei pronostici, in casa del Paris Saint Germain, chinando il capo di fronte a Messi e Mbappe che sono andati a rete e togliendosi la soddisfazione di un goal realizzato da Laborde. Un pareggio ci sarebbe stato tutto, ma la differenza col Paris Saint Germain era tale che nulla ha potuto una buona prestazione di fronte ad una formazione composta da tanti campioni “veri”.

A risollevare le sorti della Costa Azzurra ci ha pensato il Monaco, che ha battuto il Nantes. Vittoria anche per il Marsiglia che ha colto i tre punti a suon di reti ad Angers e mantiene, in solitaria, il secondo posto in classifica.

Sconfitte invece per le altre due compagini del Mediterraneo: l’Ajaccio ha perso in casa ad opera del Clermont (un’avversaria nella lotta per non retrocedere) e il Montpellier le ha buscate a Tolosa.

Nei quartieri alti due belle vittorie del Lorient (alla quarta vittoria consecutiva) sul Lille e del Rennes a Strasburgo.

Non perde il ritmo il Lens, quarta forza del campionato, che batte anche il Lione.

Sono finite invece con un pareggio Auxerre –Brest e Troyes – Reims.

A partire da domani, martedì 4 ottobre, l’attenzione passera sulle Coppe Europee.

Champions : Marsiglia – Sporting e Benfica – Paris Saint Germain.

: Marsiglia – Sporting e Benfica – Paris Saint Germain. Europa League : Monaco – Trabzonspor, Rennes – Dinamo e Friburgo – Nantes.

: Monaco – Trabzonspor, Rennes – Dinamo e Friburgo – Nantes. Conference League: Slovacko – Nizza

La decima giornata del torneo inizierà, venerdì 7 ottobre 202 2, con Lione – Tolosa.

Sabato 8 ottobre , in programma il derby del Mediterraneo tra Marsiglia e Ajaccio e Reims – Paris Saint Germain.