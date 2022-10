Come Gli NFT Daranno Forma Al Futuro Del Settore Immobiliare

A prima vista, il settore immobiliare e il mercato NFT (non-fungible token) non potrebbero apparire più diversi. Il settore immobiliare è una delle industrie più antiche e stabili della storia, mentre le NFT sono nate meno di un decennio fa e sono piene di truffe, hacking, furti e volatilità.

Mentre colmare il divario tra il mondo delle NFT e quello immobiliare può sembrare lontano e strano ora, è già iniziato. Se web3 può proteggere meglio i suoi investitori da hacker e truffatori, gli NFT hanno il potere di rendere il settore immobiliare più trasparente, redditizio e inclusivo nel tempo.

Perché gli NFT possono aiutare il settore immobiliare?

Attualmente, uno dei principali inconvenienti nel mondo degli investimenti immobiliari è la mancanza di trasparenza e velocità nei tentativi di sindacazione.

L'analisi delle offerte immobiliari può richiedere molto tempo con la tecnologia attuale, ma le blockchain stanno apportando una trasparenza senza precedenti al funzionamento interno delle offerte immobiliari.

Ad esempio, se un condominio viene sindacato e inserito su una blockchain come NFT dinamico da un gruppo di investitori, le prestazioni di quell'edificio verranno tracciate sulla blockchain.

Ciò consentirà ai potenziali investitori di dare un'occhiata all'interno del flusso di cassa, delle valutazioni e della liquidità dell'edificio, in modo che possano decidere in modo più rapido e accurato se il ritorno sull'investimento che sperano è fattibile.

Non solo ciò andrà a vantaggio di coloro che desiderano investire nel settore immobiliare, ma con il tempo fornirà anche agli investitori un portafoglio dettagliato, aumentando la loro credibilità nel settore immobiliare.

Facilità di transazione

Le transazioni NFT sono anche molto più semplici ed efficienti delle tradizionali transazioni immobiliari. Si potrà immediatamente effettuare transazioni da qualsiasi criptovaluta e acquistare un contratto NFT, conferendo a quell'individuo un diritto specifico su un edificio che incassa un importo visibile sulla blockchain.

Ciò fornirà enormi quantità di liquidità nel settore immobiliare, accelerando anche i tempi di transazione da settimane e mesi fino a diventare praticamente istantanei. Per partecipare a questo mercato e anche a quello delle criptovalute basta registrarsi si piattaforme affidabili come biticodes, e seguire le istruzioni. Anche chi ha poca esperienza può iniziare facilmente.

Distribuzione della ricchezza

Immobiliare e NFT avranno davvero una relazione reciprocamente vantaggiosa. Oltre a portare maggiore trasparenza ed efficienza nello spazio degli investimenti immobiliari, gli NFT incoraggeranno la distribuzione di alcune delle enormi quantità di ricchezza che sono state create nello spazio crittografico che devono ancora essere implementate in prodotti fisici.

Assicurare risorse fisiche contro i guadagni realizzati dagli investitori in criptovalute diventerà molto redditizio per coloro che sono disposti a coprire la propria scommessa. Man mano che le criptovalute attualmente volatili si legano al settore immobiliare, meno volatili diventeranno entrambi i mercati.

Costruire comunità immobiliari

Sebbene tutti questi vantaggi tecnici delle NFT e degli immobili che si uniscono siano eccezionali, nelle NFT c'è molto di più della semplice tecnologia.

A seconda del progetto, alcune NFT forniscono alle persone micro-comunità molto unite. Queste comunità sono costituite da gruppi di individui provenienti da tutto il mondo che comunicano tra loro online e anche in occasione di eventi e incontri di persona.

Comunità NFT come queste aiuteranno a frazionare il settore immobiliare e riunire gli investitori più piccoli che normalmente non potrebbero intraprendere da soli grandi progetti immobiliari.

Queste comunità avranno un enorme potere d'acquisto quando gli individui mettono insieme il loro capitale e, con la giusta leadership, possono portare guadagni significativi alla comunità.

Gli individui nelle comunità saranno in grado di accumulare più ricchezza fornendo allo stesso tempo liquidità in progetti immobiliari che altrimenti sarebbero rimasti sul mercato per un periodo significativo, portando più bellezza e spazi abitabili nei mercati di tutto il mondo.

Gli NFT forniscono un'efficienza e una trasparenza di cui lo spazio immobiliare ha un disperato bisogno da anni. Le tecnologie blockchain e le comunità incredibilmente redditizie e motivate che le supportano hanno il potenziale per fornire agli investitori immobiliari di tutti i livelli di esperienza strumenti per prendere decisioni più informate sugli affari, generare più ricchezza e continuare a investire in proprietà.

D'altra parte, il settore immobiliare fornisce a web3 la credibilità e la stabilità di cui ha bisogno per essere utilizzato seriamente dal mainstream e non essere più visto come una moda passeggera.

Conclusione

L'aumento del capitale che verrà distribuito in web3 attraverso il settore immobiliare può essere utilizzato per proteggere i sistemi web3 e proteggere i suoi investitori da hacker e truffatori.

Con la riduzione del divario tra web3 e immobiliare, entrambe le parti ne trarranno enormi benefici poiché generano più ricchezza e creano nuove opportunità che cambieranno il modo in cui le persone fanno affari in tutto il mondo.