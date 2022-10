Il 53° Concorso Internazionale di Bouquet a Monaco premia

Organizzato dal Garden Club di Monaco, presieduto da S.A.R. la Principessa di Hannover, il 53° Concorso International de Bouquets ha riunito una cinquantina di partecipanti (dilettanti e professionisti) chiamati a sviluppare composizioni floreali sul tema "Il colore in la moda ".

La giuria "speciale", presieduta da S.A.R. la Principessa di Hannover, composta da personalità del mondo letterario e artistico, insignito dei Premi Speciali e la giuria "ufficiale", composta da giudici, docenti, autori internazionali, specialisti in Arte Floreale, ha assegnato, sabato 15 ottobre, l'Insignes d'Or, Argento, Bronzo e il Gran Premio Generale, oltre al Premio Principessa Grace di Monaco.

Catégorie 1 UN SAC CHANEL

Insigne d’Or Margita MONNIN SAFA – Genève, Suisse

Insigne d’Argent Giuseppina GRANERO - Taggia - Italie

Insigne de bronze Carolina MARTINEZ RAGUSEO - Espagne

Mention Alice ALMONT – Sanremo, Italie

Catégorie 2 LE BLEU SAINT LAURENT ET LE MAROC

Grande dimension

Insigne d’Or Giovanni MARCHIORI IIDFA EDFA – Roma, Italie

Insigne d’Argent Geneviève ANTONA et Frédérique de CHAMBURE - Garden Club de Monaco

Insigne de Bronze Simone IDJERI BARET et Elisabeth FEISTHAVERS - Les Oiseaux de Paradis -

France

Catégorie 3 LA HAUTE COUTURE DE JEAN-PAUL GAULTIER

Insigne d’Or Maryse GRAS - MG Fleurs et Création – Revel, France,

Insigne d’Argent Colette AUROUX - MG Fleurs et Création – Revel, France

Insigne de Bronze Stella GIMENEZ – MG Fleurs et Création – Revel, France

Insigne de Bronze Michèle VILLARET - Parfums et Couleurs - France

Mention Dominique ROUSSEL - Parfums et Couleurs - France



Catégorie 4 LES SOULIERS DE CHRISTIAN LOUBOUTIN

Insigne d’Or Francien GIRAUDI - Garden Club de Monaco

Insigne d’Argent Maddalena BROFIGA IIDFA EDFA – Sanremo, Italie

Insigne de Bronze Daniela PALLAVICINI – Ospedaletti, Italie