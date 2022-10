Un “mostro” si aggira nelle acque del Lago di Saint Cassien e fa concorrenza a quello di Lock Ness (Foto)

Il Lago di Saint Cassien si trova nella comunità du Pays de Fayence, nel Dipartimento del Var, non distante da Mandelieu e da Cannes ed ha ben poche assonanze con quello di Loch Ness che si trova in Scozia a 2.227 chilometri di distanza.

Eppure potrebbe trasformarsi in una delle attrazioni del Sud Est francese e fare concorrenza al lago che “ospiterebbe” il celebre mostro.

Merito di questa “novità” è un signore di quasi quarant’anni, di Nizza, appassionato di pesca, istruttore della Fédération de pêche 06 nonché guida e animatore di gruppi che, armati di canna, ami ed esche, decidono di trascorrere qualche ora alla ricerca di pesci d’acqua dolce.

Freddy Frémont stava trascorrendo un momento di relax dedicandosi al suo hobby preferito, in barca, sulle tranquille acque del Lac di Saint Cassien.

Si tratta di un lago pescoso, ricco soprattutto di lucci, di pesci siluro e di pesci gatto, anche di buone proporzioni.

L’esca era di una ventina di centimetri e simulava un pesce che si stava muovendo nelle acque.

Ad un certo punto si è accorto che una preda aveva abboccato e da come tirava e si dimenava, per cercare di liberarsi, non era certo di piccole proporzioni.

“Ho dovuto sostenere una lotta di una quarantina di minuti”, ha raccontato ai cronisti di Nice Matin, con tutte le difficoltà dovute alla canna che non pareva idonea, ma alla fine è riuscito a stancare la preda ed a trascinarla a riva.

Le fotografie che Freddy Frémont ha postato sulla sua pagina Facebook testimoniano l’accaduto ed anche la sorpresa e la gioia per aver pescato un esemplare di pesce siluro di 2 metri e 26 centimetri pesante un’ottantina di chili.



Dopo le foto d’obbligo ha liberato il pesce dall’amo e gli ha restituito la liberta lasciandolo tornare nelle acque del lago.



In poche ore la notizia e le fotografie hanno fatto il giuro del web e non è difficile immaginare che molti partiranno alla caccia (si spera solo fotografica) del mostro che potrebbe far concorrenza a quello di Lock Ness.



Tranquilli, comunque, il pesce siluro (e il suo “sosia”, il pesce gatto) non attaccano l’uomo, certo che trovarselo vicino, mentre di nuota nelle acque del lago o si sta pescando con il cappello in testa e la radiolina che diffonde la musica può trasformarsi in un’avventura da raccontare a lungo agli amici…