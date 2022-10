Intrattenimento gratuito: come funzionano i bonus free spin

Quando un utente si avvicina a una sala da gioco digitale, spesso si sente attratto da elementi quali i temi delle slot machine, la varietà di intrattenimenti proposti e i bonus, più o meno ricchi, più o meno vantaggiosi, offerti dal casinò stesso come incentivo a iniziare a giocare. Va da sé, spetta all’utente registrato giocare responsabilmente e contenere il tempo passato davanti le slot machine, siano esse fisiche o digitali: il rischio di lasciarsi andare e vedere insorgere, senza rendersene conto, i primi segni di un’autentica ludopatia è dietro l’angolo, e tornare indietro può essere difficile. Da qui, deriva la necessità di guardare con occhio attento ai vari bonus usati dalle sale da gioco per allettare e incuriosire i nuovi giocatori.

Un giro gratuito prima di puntare

Tra i bonus spesso utilizzati dai casinò digitali, ne spiccano alcuni pensati appositamente per far giocare l’utente senza chiedergli un’autentica puntata. È uno dei tipi di bonus che possono essere sperimentati scoprendo le slot di Casinomonkey, ad esempio, e prende il nome di free spin, ossia di giro gratuito: pensati proprio per le slot machine, si tratta di spin gratis che permettono di vincere partite omaggio al gioco in questione, senza intaccare il proprio conto di gioco.

Si tratta, in parole povere, di un regalo che il casinò online offre ai propri utenti, in una grande varietà di contesti: non bisogna tuttavia dimenticare che, al di là della carezza riservata all’utente occasionale o abituale che colga l’occasione di giocare alle slot con gli spin gratuiti, si tratta pur sempre di un metodo pensato per fidelizzare ulteriormente il cliente della sala da gioco. In breve, il free spin nasce come un modo per mantenere alta l’attenzione e dunque la fedeltà del giocatore verso il casinò in cui sta giocando, proprio perché allettato dalle offerte, più o meno frequenti, di bonus e partite gratuite.

Come ottenere i free spin con i bonus di benvenuto

L’idea di un intrattenimento gratuito, che non comprometta il conto di gioco del giocatore registrato, spesso e volentieri si combina con quella di altri bonus, solitamente offerti dai casinò digitali in vari momenti dell’esperienza di gioco dell’utente. Tra questi, spiccano certamente i bonus di benvenuto.

Guardando ai bonus di benvenuto senza deposito offerti dalle sale da gioco, li si può intendere come la possibilità di accedere agli intrattenimenti del casinò senza versare o depositare alcuna somma di denaro sul proprio conto. In genere, tra le offerte del bonus senza deposito si trovano proprio free spin per le slot online: per riscattare questi bonus, l’utente non deve fare altro che completare la propria registrazione, prestando tuttavia particolare attenzione ai limiti e alle condizioni dei privilegi offerti. Infatti, in questi casi spesso i free spin possono essere utilizzati per un periodo di tempo limitato, oppure è possibile riscattarne il corrispettivo in denaro solo a patto di soddisfare specifici requisiti di scommessa, che variano da casinò a casinò.

I bonus di benvenuto con deposito sono invece attivabili soltanto alla prima ricarica del conto di gioco: in questi casi, indipendentemente dal metodo di pagamento, una volta completata la registrazione ed effettuato il primo versamento, si attiverà il bonus con deposito, che spesso e volentieri contiene anche la possibilità di effettuare giri gratuiti alle slot machine. In linea generale, in questi casi i requisiti di scommessa sono più bassi rispetto a quelli dei bonus senza deposito, ma ci sono comunque dei paletti o dei rollover da rispettare per riscattare i bonus offerti dalla sala da gioco. Anche in questo caso, infine, requisiti e rollover, nonostante seguano le stesse linee generali, variano in base al portale di intrattenimento.

Altri modi per ottenere free spin alle slot online

Al di là dei free spin più classici, ossia contenuti all’interno dei bonus di benvenuto dei casinò online, spesso le sale da gioco offrono dei giri gratuiti alle slot machine in diversi contesti, all’interno di promozioni più articolate e specifiche.

Ferme restando le caratteristiche generali dei free spin, quali la scadenza entro un certo periodo di tempo, si possono ottenere giri gratuiti durante particolari ricorrenze, cui spesso i casinò associano offerte e promozioni pensate sempre allo scopo di incentivare l’utente a giocare: Natale, Pasqua e feste sono i momenti in cui spesso vengono proposte simili offerte, così come i compleanni dei singoli giocatori, resi noti ai casinò in fase di registrazione.

Si tratta, com’è ovvio, di un metodo pensato appositamente per intrattenere giocatori di ogni tipo: i più occasionali possono rilassarsi senza toccare il proprio conto di gioco, mentre i più abituali possono approfittare di nuovi modi messi spesso a disposizione dal casinò per ottenere giri gratuiti alle slot. Ad esempio, alcune sale di intrattenimento, in risposta al completamento di particolari missioni e alla realizzazione di specifici obiettivi di gioco, mettono in palio quantità variabili di spin gratis: anche in questi casi, il bonus può essere soggetto a scadenza e deve essere opportunamente attivato dal giocatore che desidera approfittarne.