Bordighera, la Macelleria Del Sole al mercato coperto si amplia con l’apertura di “Al Buco” (Foto e Video)

La Macelleria Del Sole a Bordighera si amplia con l’apertura di “Al Buco” e porta nella città delle palme una grande novità, che è caratteristica dei più grandi mercati in Europa. Massimo del Sole, insieme alla moglie Francesca Rucco, ha infatti aperto, ieri sera al mercato coperto della città delle palme, un nuovo locale, vicino al box della macelleria, dove i clienti potranno degustare, seduti comodamente al tavolo, i prodotti di qualità che sceglieranno e compreranno alla Macelleria Del Sole.

“Abbiamo aperto un allargamento del nostro punto vendita e offriamo un servizio d’asporto di prodotti già cucinati, addirittura il nostro cliente si potrà sedere ai tavolini ‘Al Buco’ e consumarli direttamente sul posto“ - spiega Massimo Del Sole - “Potrà decidere di consumare qualcosa che noi già proporremo al nostro banco macelleria oppure scegliere un prodotto che verrà cucinato al momento. La differenza sostanziale è che non sarà un servizio al tavolo ma il cliente sceglierà, pagherà e ritirerà lui stesso il prodotto dalla cucina. Non c’è un menù fisso ma ci sarà un menù a prezzo fisso che cambierà tutti i giorni oppure il cliente stesso potrà decidere cosa mangiare in giornata”.

Massimo e la sua famiglia hanno alzato la saracinesca del box n° 17 inaugurando così il nuovo locale che ha subito proposto la prima “burger evening”. Alla cerimonia di apertura erano presenti anche gli assessori di Bordighera Melina Rodà e Stefano Gnutti, il consigliere regionale Veronica Russo e il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri in rappresentanza della Intesa Grandi Impianti.

“Voglio fare i complimenti ai titolari Massimo e Francesca, che sono due giovani imprenditori, perché in questo periodo investire è molto difficile soprattutto con il caro bollette e dopo il Covid” - dice il consigliere regionale Veronica Russo - “E’ un nuovo posto ma in realtà Massimo e Francesca sono conosciuti molto nella città di Bordighera per la loro macelleria, la Macelleria Del Sole, e ora aprono ‘Al Buco' che sicuramente sarà un ritrovo per i giovani ma anche per i meno giovani e soprattutto per tutti coloro che vorranno assaggiare una buona cucina. A loro vanno i miei complimenti visto che creeranno sicuramente una nuova attività con un nuovo commercio e quindi imprenditoria con possibilità di lavoro per nuovi dipendenti e possibilità di una nuova economia. Come Regione siamo contenti che avvenga nel nostro territorio regionale, sono sempre di più i giovani che vogliono investire e di questo possiamo solo che esserne orgogliosi”.

Ci sono voluto ben 18 mesi ma alla fine Massimo e Francesca sono riusciti a realizzare il loro sogno: espandere l’attività. “L'idea è nata grazie ad un amico, macellaio in Toscana, che ci ha invitato a vedere la sua macelleria e così abbiamo visto il mercato di Firenze che è il primo mercato a proporre la stessa cosa. Abbiamo girato poi vari mercati in Italia e in Europa, come Barcellona e Valencia, per poter valutare un po’ il da farsi sul prodotto” – racconta Massimo Del Sole - “L’assessore al Commercio di Bordighera ci ha aiutato molto, perché purtroppo la burocrazia per poter mettere in atto un progetto del genere è importante, i tempi sono stati particolarmente lunghi e grazie al suo appoggio siamo riusciti oggi, dopo 18 mesi, a tirare su la serranda”.

La nuova attività aggiungerà lustro al mercato coperto. “Il progetto con questi ragazzi è nato circa due anni fa” - fa sapere l’assessore al Commercio Melina Rodà - “Massimo e Francesca hanno creduto a questa iniziativa. Tutto è iniziato con un bando grazie al quale si sono aggiudicati il box, c’erano però alcune problematiche che con la burocrazia ci hanno portato ad allungare un po’ i tempi ma loro non hanno mai mollato, hanno sempre creduto a questo progetto. Questo mercato deve prendere vita e oggi sono riusciti a realizzare il loro sogno animando questo mercato. Io credo che questo progetto crescerà e porterà i frutti e le gratificazioni che loro meritano”.

Massimo e Francesca vi aspettano anche al box n° 17 al mercato coperto di piazza Garibaldi a Bordighera tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 7.30 alle 13.15. Per pranzo, su ordinazione, sarà aperto fino alle 15 per consentire a tutti di poter mangiare sul posto tranquillamente. Alla sera l’attività sarà aperta per cena una volta alla settimana, a seconda della serata che, preferibilmente, si terrà il venerdì sera.