Ligue 1: Domenica di festa in Costa Azzurra. Colpo grosso per il Nizza e vince anche il Monaco

Con un poco di batticuore, ma non più di tanto, il Paris Saint Germain ha battuto il Troyes e il Lens con tre reti ha affondato il Tolosa: continua la marcia delle prime due della classe che, giornata dopo giornata, rendono più solida la propria classifica.

Chi invece fatica a mantenere il ritmo è il Marsiglia che ora è a 11 punti di distanza dal PSG e che è stato costretto al pareggio dallo Strasburgo che tenta di risvegliarsi dal proprio torpore.

Colpo grosso per il Nizza che va a vincere in trasferta a Lorient ed arresta la marcia di una delle sorprese di questo campionato.

Non perde il ritmo il Rennes che, superando nettamente il Montpellier, è ormai saldamente in zona Coppe europee.

Vittorie anche per il Monaco ottenuta a spese del “povero” Angers e del Lione che torna ad assaporare la gioia dei tre punti superando il Lille.

L’altra formazione che condivide l’ultimo posto in classifica, l’Ajaccio, ha subito una seconda sconfitta consecutiva ad opera dell’Auxerre.

Pareggi, infine, tra Nantes e Clermont e tra Brest e Reims.



Da domani tornano le Coppe Europee con l’ultima giornata della fase a gironi.

In Champions sono in programma

Girone D: Marsiglia – Tottenham martedì 1° novembre 2022 – Classifica: Tottenham 8, Sporting e Eintracht 7, Marsiglia 6.

– Tottenham martedì 1° novembre 2022 – Classifica: Tottenham 8, Sporting e Eintracht 7, Marsiglia 6. Girone H: Juventus - Paris Saint Germain - mercoledì 2 novembre 2022 – Classifica: Paris Saint Germain e Benfica 11, Juventus e Maccabi 3.



In Europa League sono in programma (tutte le gare giovedì 3 novembre 2022)

Girone B: Rennes – AEK - Classifica: Fenerbahce e Rennes 11, AEK 4, Dinamo 1.

– AEK - Classifica: Fenerbahce e Rennes 11, AEK 4, Dinamo 1. Girone G: Olympiakos - Nantes – Classifica: Friburgo 13, Quarabag 7, Nantes 6, Olympiakos 2.

– Classifica: Friburgo 13, Quarabag 7, Nantes 6, Olympiakos 2. Girone H: Monaco – Stella Rossa - Classifica: Ferencvaros 10, Monaco 7, Trabzonspor e Stella Rossa 6.



In Conference League é in programma - giovedì 3 novembre 2022

Girone D: Colonia - Nizza – Classifica: Nizza e Partizan 8, Colonia 7 e Slovacko 4.



Poi, nel fine settimana, tornerà il torneo di Ligue 1 con la tredicesima giornata, che è anche la penultima prima della sosta per i mondiali in Qatar.

Venerdì 4 novembre 2022 si disputerà l’anticipo tra Troyes – Auxerre, una di quelle gare che “peseranno” alla fine del campionato.

Sabato 5 novembre 2022 Ajaccio – Strasburgo anticiperà Angers – Lens, un vero testa coda.

Domenica 6 novembre 2022 all’ora di pranzo a scendere in campo saranno Lorient – Paris Saint Germain, un incontro che potrebbe anche riservare molte sorprese.

Poi sarà la volta delle due formazioni della Costa Azzurra reduci dall’impegno in Coppa. Il Nizza incontrerà all’Allianz il Brest, mentre il Monaco viaggerà alla volta di Tolosa.