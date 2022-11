Alain Ducasse, Marcel Ravin, Yannick Alleno e Dominique Lory chiudono il Festival des Etoilés Monte-Carlo

Per la seconda edizione, il Gala del Festival des Etoilés Monte-Carlo chiuderà la programmazione delle cene a 4 mani con un’eccezionale serata durante la quale gli Chef stellati del Resort - Alain Ducasse, Marcel Ravin, Yannick Alleno e Dominique Lory cucineranno davanti a voi, per il piacere della vista e del palato!

Il 26 novembre, spazio alla grande serata di gala che chiuderà l’edizione 2022 del Festival des Etoilés Monte-Carlo! Venite a vivere una serata esclusiva a fianco dei nostri quattro Chef stellati. Alain Ducasse in collaborazione con Emmanuel Pilon, Marcel Ravin, Yannick Alleno e Dominique Lory cucineranno davanti ai vostri occhi nella Salle des Arts del quartiere One Monte-Carlo. Gli Chef della Monte-Carlo Société des Bains de Mer prepareranno una cena con i loro piatti più emblematici. Un fantastico viaggio culinario nella galassia di stelle della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, da non perdere per nulla al mondo!