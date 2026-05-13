Villa Medici presenta “Oracoli al di là del mare”: a Roma la mostra collettiva dei sedici borsisti dell’Accademia di Francia

Dal 19 giugno al 7 settembre 2026, Villa Medici presenta Oracoli al di là del mare, la mostra collettiva che segna la conclusione dell’anno di residenza dei sedici borsisti dell’Accademia di Francia a Roma.

L’esposizione, curata da Imma Tralli e Roberto Pontecorvo di Marea Art Project, con la curatela associata di Camille Coschieri, nasce da un anno di ricerca, lavoro e scambi nel contesto della residenza romana.

La mostra mette in scena l’incontro tra linguaggi estetici, percorsi e geografie differenti, dando forma a progetti che si emancipano dai formati tradizionali per creare un dialogo tra le pratiche dei residenti: dalle arti plastiche e visive alla storia e teoria dell’arte, dall’architettura alla letteratura. Il percorso espositivo restituisce così l’immagine di una creazione in continuo movimento.

Il percorso invita il pubblico a immaginare le opere come oracoli o sibille da consultare, capaci di accogliere visioni, presagi e interrogativi senza offrire risposte univoche. I visitatori sono accompagnati in uno spazio imprevedibile, dove i confini tra le discipline si dissolvono e le opere diventano soglia di racconti e percezioni che normalmente sfuggono allo sguardo quotidiano.

Il titolo della mostra trae ispirazione dall’opera Oracles from the Sea (1998) dell’artista visiva palestinese Vera Tamari. Gli artisti invitati per l’esposizione sono Nastasia Alberti, Jacques Kaufmann, Adriano Tramontozzi e Alice Visentin.

I sedici borsisti in residenza alla Villa Medici per il 2025-2026 sono Alia Bengana, Arianna Brunori, Diaty Diallo, Marin Fouqué, Elitza Gueorguieva, Hugo Lindenberg, Giulia Lorusso, Paul Maheke, Marie-Claire Messouma Manlanbien, Randa Maroufi, Farnaz Modarresifar, Baptiste Pinteaux, Enrique Ramírez, Ben Russell, Camille Lévy Sarfati e Thu-Van Tran.

In occasione della mostra, Villa Medici pubblica inoltre un volume dedicato alle ricerche e ai progetti sviluppati dai borsisti durante il loro anno di residenza a Roma, arricchito da contributi di autori e autrici invitati a mettere in prospettiva il lavoro dei residenti.

Tra i contributori figurano Nastasia Alberti, Alma Chaouachi, Eddy De Pretto, Adrienne Drake, Cécile Guilbert, Tamsin Hong, Karim Kattan, Maylis de Kerangal, Bernard Quirot, Laurie Laufer, Anne Montaron, Myriam Rabah-Konaté, Georgia René-Worms, Luisa Santacesaria, Öykü Sofuoğlu e Francesco Vitali Rosati.

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un’istituzione pubblica del Ministero della Cultura francese, ospitata dal 1803 nella villa cinquecentesca situata sul colle del Pincio, nel cuore di Roma. L’istituzione è oggi diretta da Sam Stourdzé.