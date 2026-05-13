Fiona Tan presenta la mostra “Garden of Life – A Wellness Journey Through Art” da L&L Wellbeing a Monaco fino a luglio 2026 (Foto)

Nel cuore del Principato di Monaco, mentre la città vive il fermento delle grandi settimane automobilistiche, gli spazi di L&L Wellbeing accolgono una dimensione più intima e contemplativa con “Garden of Life – A Wellness Journey Through Art”, la mostra personale di Fiona Tan inaugurata il 7 maggio scorso.

L’esposizione riunisce diciannove opere ispirate ai fiori di ciliegio e nasce come un percorso immersivo tra arte e benessere. Lontano dal concetto tradizionale di galleria, L&L Wellbeing si presenta come uno spazio avvolgente e raffinato, caratterizzato da eleganti boiserie e da un’atmosfera influenzata dalla filosofia dei rituali orientali.

È proprio in questo contesto che prende forma l’incontro tra Fiona Tan e Lidia Tudisco, imprenditrice italiana residente da anni nel Principato e fondatrice dell’unico head spa di Monaco, concepito secondo pratiche ispirate alle tradizioni giapponesi e coreane. La collaborazione tra le due figure nasce da una sensibilità condivisa verso armonia, contemplazione ed equilibrio tra estetica ed esperienza sensoriale.

Cresciuta tra Brasile, Monaco, Stati Uniti e Svizzera, di origine asiatica e profondamente legata alla cultura giapponese, Fiona Tan ha sviluppato un linguaggio artistico contemplativo e stratificato, capace di trasformare la percezione dello spazio. Le sue opere dialogano con gli ambienti di L&L Wellbeing attraverso riflessi di luce, colori e materiali naturali, creando una dimensione sospesa che invita il visitatore a rallentare e soffermarsi.

Con “Garden of Life – A Wellness Journey Through Art”, l’artista prosegue una ricerca visiva che intreccia spiritualità, natura e rinascita. Il titolo richiama un giardino originario, simbolo di equilibrio, introspezione e bellezza, temi che attraversano l’intero percorso espositivo. Le diciannove opere diventano così un invito alla contemplazione e alla riscoperta di uno spazio di quiete anche nel contesto della contemporaneità.

La mostra si inserisce inoltre nella continuità curatoriale avviata sin dall’apertura del centro L&L Wellbeing, che aveva già ospitato i due giardini verticali realizzati da Helga Piaget nell’ambito del progetto Flowers4Art. Una linea artistica che continua a trasformare il benessere in esperienza estetica e l’arte in linguaggio sensoriale.

“Garden of Life – A Wellness Journey Through Art” resterà visitabile fino alla fine di luglio 2026, offrendo nel cuore di Monaco una visione del lusso legata al tempo ritrovato, alla calma e alla bellezza autentica.