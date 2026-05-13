Monte-Carlo Television Festival: annunciata la selezione ufficiale dei Golden Nymph Awards 2026 per il 65° anniversario

Il Monte-Carlo Television Festival ha annunciato la selezione ufficiale dei Golden Nymph Awards 2026, in occasione della 65ª edizione del Festival, in programma dal 12 al 16 giugno 2026 al Grimaldi Forum Monaco.

Considerato uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi dedicati alla televisione e alla creazione audiovisiva, il Festival trasformerà ancora una volta il Principato di Monaco nel centro mondiale dell’eccellenza televisiva, documentaristica e digitale.

Dopo la conclusione delle sessioni di preselezione, le opere in concorso saranno valutate dalle giurie internazionali presiedute quest’anno dall’attrice britannica Lesley Manville per la categoria Fiction, dal regista candidato all’Oscar Joshua Seftel per la categoria Feature Reports & News e dalla dirigente media Susanne Daniels per la nuova categoria Digital.

La cerimonia di chiusura e la consegna dei Golden Nymph Awards si terranno martedì 16 giugno 2026 presso la Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco e saranno presentate da Louise Ekland e Ricky Whittle.

La competizione Fiction riunisce alcune delle produzioni più attese dell’anno, con storie ambiziose e interpreti di rilievo provenienti da tutto il mondo.

Tra i titoli principali figura PONIES, thriller di spionaggio statunitense prodotto da Universal Television, divisione di Universal Studio Group, con Emilia Clarke e Haley Lu Richardson nei ruoli protagonisti.

Il Regno Unito sarà presente con The Other Bennet Sister, adattamento letterario interpretato da Ella Bruccoleri e Richard E. Grant, e con Gone, intenso dramma psicologico con Rosie Day.

L’Italia si distingue con Gomorrah – The Origins, attesissimo prequel della celebre saga crime internazionale che ha lanciato Salvatore Esposito e Marco D’Amore, insieme a Rosso Volante, prodotto in collaborazione con Rai Fiction.

La selezione comprende inoltre Fadia, ambientato tra Palestina e Israele, Olivia dalla Germania, Jones dal Portogallo e il dramma militare danese The Uniform, affrontando temi contemporanei legati all’identità, alla criminalità, all’eredità familiare e alle trasformazioni sociali.

La sezione Feature Reports & News conferma il ruolo centrale del documentario e del giornalismo investigativo nel racconto delle grandi questioni contemporanee.

L’edizione 2026 presenta una selezione fortemente internazionale, con produzioni provenienti da Europa, Asia, Africa e Medio Oriente dedicate a temi come guerra, migrazione, geopolitica e resilienza sociale.

Tra i titoli selezionati figurano Under Occupation: The Reality of Russification dell’emittente giapponese NHK e Our Earth, My Blood dal Sudafrica.

La competizione include inoltre importanti produzioni investigative come Into the Void: Putin’s Foreign Fighters della BBC, Iran, Israel and the Bomb, La Guerre, Donald Trump et nous e ICE au coeur de la police anti-migrants dalla Francia.

Completano la selezione Mission Investigate: The Hunt dalla Svezia, The Shattered Lives of Crans-Montana dalla Svizzera e Dacia Vita Mia – Dialoghi Giapponesi dall’Italia.

L’edizione 2026 segna anche il lancio della prima competizione ufficiale Digital nella storia del Monte-Carlo Television Festival.

Dopo l’introduzione del Digital Prize lo scorso anno, assegnato al creator francese Squeezie per la sua influenza nella creazione digitale contemporanea, il Festival inaugura ora una categoria competitiva autonoma con una propria giuria internazionale.

La selezione valorizza nuovi formati narrativi dedicati all’identità, alla trasformazione sociale e alle relazioni online, con produzioni come 8h de maquillage pour devenir un lézard !, La face cachée de l'aéroport CDG la nuit e Curiosité Morbide dalla Francia.

In concorso anche Controlled: Can I Trust My Partner? dal Regno Unito, How Indian Students End Up Exploited in Germany di Deutsche Welle e la produzione sudcoreana Next-Door Families – What Makes a Family?.

La 65ª edizione del Festival includerà inoltre anteprime internazionali, incontri con attori e creatori, proiezioni fuori concorso ed eventi dedicati all’industria audiovisiva internazionale.

«La Selezione Ufficiale 2026 riflette la vitalità, l’audacia e la diversità della creazione audiovisiva internazionale. Per questa edizione anniversario, il Festival celebra più che mai storie che interrogano il nostro tempo, uniscono culture diverse e ampliano i confini della narrazione tra televisione e piattaforme digitali», ha dichiarato Cécile Menoni, Executive Director del Monte-Carlo Television Festival.

Per ulteriori informazioni e per consultare il dossier stampa ufficiale del Monte-Carlo Television Festival 2026 è possibile scaricare il press kit completo al seguente link.