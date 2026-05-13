Top Marques Monaco 2026 chiude la sua 21ª edizione tra debutti mondiali, ospiti illustri e oltre 22.000 appassionati al Grimaldi Forum (Foto)

Si è conclusa al Grimaldi Forum la 21ª edizione di Top Marques Monaco 2026, definita dagli organizzatori come la più prestigiosa mai realizzata. L’evento ha riunito collezionisti, appassionati e professionisti del settore automotive provenienti da tutto il mondo, confermandosi uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per il lusso e le supercar.

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026 figurano 16 debutti pubblici, che hanno visto protagonisti modelli come l’Audi RS5, la Giamaro Krafla da 2.157 cavalli, la Baltasar Revolt e il debutto di OQTA.

Grande attenzione anche per la prima edizione della “Collectors’ Private Viewing”, preview esclusiva sponsorizzata da Ex Jets, che ha offerto agli ospiti selezionati un accesso anticipato alle vetture esposte e un’esperienza riservata dedicata ai collezionisti.

Secondo gli organizzatori, l’evento ha accolto oltre 22.000 visitatori accomunati dalla passione per l’eccellenza automobilistica e il design d’élite.

Per la prima volta sono stati inoltre introdotti i “Visitors’ Choice Awards”, premi assegnati direttamente dal pubblico in tre categorie. OQTA ha ottenuto il riconoscimento come “Supercar of the Show”, mentre “Car & Car” è stata premiata nella categoria “Classic Car of the Show”. Il titolo “Luxury Tuners Hall” è andato invece a Mansory.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione ha visto la partecipazione di Prince Albert II of Monaco e di Georges Marsan, insieme a rappresentanti istituzionali del Principato.

Nel corso della settimana hanno preso parte all’evento anche numerosi ospiti del mondo dello sport e del motorsport, tra cui Paul Pogba, membri della AS Monaco Basket, i piloti Arthur Leclerc e Mika Häkkinen, oltre all’ambasciatore dell’evento GMK, che ha presentato una collezione di 12 supercar.

“Questa edizione dimostra che Top Marques Monaco ha un ruolo fondamentale nel mondo dell’automotive di lusso. Il 2027 sarà più grande, migliore e ancora più ambizioso”, ha dichiarato Emeric Garcia, direttore di Top Marques Monaco.

Gli organizzatori hanno già annunciato il ritorno dell’evento nel Principato di Monaco nel 2027, promettendo un’edizione ancora più spettacolare.