Cannes, la lotta all’autismo passa anche attraverso “Bazar culture”

A Cannes, sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 dalle 11 alle 17, torna, dopo un anno di sosta forzata, la terza edizione, “Bazar Culture”, un vide grenier dedicato alle opere e oggetti della cultura il cui ricavato è destinato alla ricerca ed al sostegno alla lotta contro l'autismo.

L’iniziativa si svolge alla stazione marittima di Cannes, sull’Esplanade Pantiero con ingresso gratuito.

Dopo il successo delle edizioni 2019 e 2020, torna un’iniziativa che propone migliaia di libri, fumetti, CD, DVD, videogiochi e molti altri articoli venduti a prezzi bassi: i fondi raccolti vengono utilizzati per finanziare la ricerca e sostenere le associazioni che lavorano per i bisogni delle persone con autismo.

Per tutto il fine settimana sarà possibile curiosare tra gli stand per trovare libri, film e giochi: l'associazione Cannes Volontaires ha messo a disposizione una collezione gratuita di oggetti vari.

Nel 2020, Bazar Culture raccolse 4.500 euro e fu visitato da oltre mille visitatori. Così si esprime Max Artuso, presidente dell'associazione Cannes Volontaires: “Si tratta di un'occasione unica per rilanciare un evento culturale gratuito e ad accesso libero. Partecipare al ritorno di questo evento è sicuramente una buona idea ed è l’occasione unica per trovare libri interessanti ed edizioni rare dei classici della letteratura francese e straniera, scoprire nuovi autori, riascoltare i più grandi successi degli artisti del secolo scorso e le novità del 21° secolo. Festa, entusiasmo, impegno e condivisione sono all'ordine del giorno. Un modo divertente e intelligente per aiutare la ricerca sull'autismo".