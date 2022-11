Cosa fare e vedere a Vence? Ve lo diciamo in 5 fotografie

In collaborazione con Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur, Montecarlonews propone cinque idee con altrettante fotografie per conoscere e per sapere cosa fare quando si visita una località che non si conosce.

Questa volta proponiamo un tour a Vence con cinque fotografie e altrettante idee.

Dunque cosa fare e cosa vedere a Vence?

Foto 1: Andare alla scoperta del patrimonio storico della città medievale

Foto 2: Dissetarsi con acqua di sorgente da una delle 24 fontane della città

Foto 3: Segui le orme del pittore Henri Matisse alla Chapelle du Rosaire

Foto 4: Percorrere le animate viuzze del mercato

Foto 5: Regalarsi un giro a cavallo e godere di una vista incredibile