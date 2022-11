Ligue 1: ultime gare prima dei Mondiali. Incontri non semplici (ma da non perdere…) per Nizza e Monaco

Già si respira aria di Mondiali (ed anche di boicottaggio dopo le ultime dichiarazioni omofobe di un alto dirigente del Qatar), ma occorre ancora effettuare l’ultimo passaggio con la quindicesima giornata di Ligue 1.

Poi il “liberi tutti” (o quasi…) e toccherà ai bleu difendere il titolo di campioni del mondo.

L’ultima giornata prima dell’arrivederci a fine dicembre inizierà domani con Lione – Nizza.

I padroni di casa hanno un punto in più in classifica rispetto al Nizza che, da sua parte può rivendicare tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare e il nono posto in classifica. Il pronostico è da tripla.

Sabato 12 novembre 2022 il Lens affronterà il Clermont: si tratta della “seconda forza del torneo”, reduce da quattro vittorie consecutive, opposta ad una “sorpresa” che, dopo un inizio non facile, è ora a pari punti col Nizza, al decimo posto.

Altra gara “importante” sarà Rennes - Tolosa: dare per favorita le formazioni di casa pare superfluo. Il Rennes è terzo in graduatoria col secondo miglior attacco e la terza miglior difesa, mentre il Tolosa attualmente dodicesimo con una differenza reti di -6.

Tutte le altre gare sono in programma domenica 13 novembre .

L’ora dell’aperitivo coinciderà con Paris Saint Germain – Auxerre: come a dire il “miglior tutto” (attacco, difesa, differenza reti, capocannoniere) contro una formazione di bassa classifica a due lunghezze solo dalla zona retrocessione.

Poi sarà la volta del Montpellier che cercherà la vittoria affrontando il Reims e di Lille – Angers, la “grande delusione” del torneo contro l’ultima in classifica, roba da 2 novembre!

Si penserà alla lotta per non retrocedere a Brest dove scenderà in campo il Troyes, mentre l’Ajaccio, reduce da una vittoria casalinga, viaggerà alla volta di Nantes contro i futuri avversari della Juventus nei sedicesimi di finale di Europa League.