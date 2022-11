Nizza, novità in Place Massena, sbarca la corrazzata Ubaldi

Quando si tratta di acquistare un elettrodomestico, i nizzardi sono spaccati in due quasi fossero una mela.

C’è chi assicura che il migliore sulla piazza è Darty, chi spergiura sull’affidabilità e la convenienza di Ubaldi.

Tranne che sui prodotti e sui prezzi, i due magazzini sono divisi in tutto : i primi si trovano a pochi passi da Avenue Jean Médecin, i secondi a Carras, all’estremo Ovest cittadino, per raggiungere i primi occorre utilizzare il tram della ligne 1 (quello grigio) mentre per avviarsi verso i secondi il mezzo pubblico sul quale salire è il tram della ligne 2 (quello rosso).

Ora nemmeno più tram e “location” li dividerà.

Ubaldi starebbe per insediarsi nel pieno centro cittadino, sotto i portici di Place Massena, dove per 25 anni Go Sport ha fornito attrezzature sportive, biciclette e calzature prima di trasferirsi a Cap 3000.

Ubaldi avrebbe acquistato il grande negozio, di circa 1.700 metri quadrati, su tre piani e starebbe per installarsi per la vendita e l’esposizione di elettrodomestici, grandi e piccini.

Una novità non da poco, perché avvicina i due leader del settore e rende meno problematica la scelta del grande magazzino nel quale fare l’acquisto.