Calcio, Spal: il presidente Joe Tacopina "Daniele De rossi ci può portare a livelli più alti, ma occorre che gli diamo del tempo"

Il presidente della Spal, Joe Tacopina ha scelto di inserire Daniele De Rossi come nuovo allenatore della squadra e ora si aspetta un qualcosa di importante. La decisione del presidente è stata presa a causa degli scarsi risultati riportati.

Joe Tacopina e la scelta per Daniele De Rossi

Per scoprire le offerte dei bookmakers, nella piattaforma dedicata, troverai tutti i consigli che cerchi sui pronostici, le migliori statistiche, le quote, promozioni, ricchi premi e molto altro, inoltre, il sito è serio e affidabile, ma per saperne di più si può andare a verificare sul link casino non aams sicuri che permette anche un bonus di benvenuto. Il presidente biancazzurro Joe Tacopina, oltre ad accogliere il nuovo sponsor EdilAlba che verrà messo sulle maniche dei giocatori, ha scelto anche di inserire Daniele De Rossi come nuovo allenatore per la squadra della Spal. Inoltre, Joe Tacopina, riguardo al nuovo allenatore, secondo lui, è uno dei migliori, dove dichiara: " Su Daniele De Rossi, personalmente ho potuto riscontrare che ha delle ottime qualità di livello e comunque è di Serie A. Questa scelta di cambiare il tecnico, è stata presa per via di alcune ragioni, di cui la principale è che non stavamo più raggiungendo i risultati che volevamo ottenere rispetto al nostro potenziale. E' qui con noi da appena 8 giorni e nello stesso adesso ci vorrà un pò di tempo. Vedo molto entusiasmo e che lo staff sta lavorando proprio come desideravo, so benissimo chi è Daniele De Rossi e mi fa piacere sta facendo esattamente quello che infondo mi aspettavo!" - sottolinea Joe Tacopina.

Daniele De Rossi e la Spal

Per seguire la maratona a gara aperta del Principato Monaco Run che ci sarà nei giorni dell'11 e 12 Febbraio si può andare a vedere tutte le informazioni necessarie digitando su questo link. Inoltre, il presidente della Spal, continua a parlare del nuovo tecnico affermando ancora: " Mi sono ritrovato a parlare spesso con i nostri calciatori della Spal e infatti c’è stata sempre molta preoccupazione per tutto, soprattutto sulla gestione dello spogliatoio per l’aspetto, la comunicazione. Poi quando Daniele De Rossi mi ha dato la sua risposta, sono rimasto molto contento ed entusiasta perché la differenza è veramente realistica. Lui è un caro amico, concluso il corso di Coverciano sapevo molto bene che sarebbe diventato un allenatore"- sottolinea ancora Joe Tacopina. Inoltre, durante la presentazione di Daniele De Rossi ha dichiarato: "Daniele ci può portare a livelli più alti, ma occorre che gli diamo tempo, lui è una leggenda dello sport, un fuoriclasse. È un leader, un predestinato per guidare questa squadra! Ho fatto una buona scelta, lui è un giocatore leggendario, possiede leadership e fame di vittorie che trasmetterà a tutti i nostri calciatori" .

La persona giusta

In seguito, il presidente della Spal, Joe Tacopina, ha affermato anche: " Daniele De Rossi inoltre, è la persona giusta per la nostra squadra specie in questo momento, e quando i ragazzi lo hanno saputo abbiamo visto la loro felicità e quindi tutto questo mi ha fatto capire che nonostante tutto forse abbiamo fatto la scelta giusta. In tutti questi anni che ho vissuto nella mia carriera, non sono mai stato così felice! Ma Daniele De Rossi è qui per questo, per portare la squadra ad alti livelli e questo è anche il mio obiettivo, dunque sono convinto che ci riusciremo con il suo aiuto!"- ha aggiunto Joe Tacopina.

Lo sponsor Edil Alba

Ma a parte le parole sulla scelta del nuovo allenatore Daniele De Rossi, Joe Tacopina, esprime qualcosa anche sulla ditta dello sponsor Edil Alba dove ne commenta così: " Anche dello sponsor sono molto contento, c'è da dire che comunque EdilAlba lavora già con noi da diversi anni e abbiamo sempre fatto progetti diversi insieme, oltre alla serietà è uno sponsor che conosciamo molto bene ormai e sappiamo come lavora. E' un'azienda che nello stesso tempo rispecchia tutti quei valori che condivido e comunque per la nostra divisa riesce sempre a trovare la soluzione adatta. Insomma, mi fanno sempre contento sullo sponsor delle magliette, ci troviamo bene"- conclude Joe Tacopina il presidente della Spal.