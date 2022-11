Calcio: cessione del Brescia?

Il futuro della squadra del Brescia sembra un incognita. L'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Cellino pensa di lasciare la gestione del Brescia Calcio a terze persone ad un prezzo di 20/30 milioni di euro. Nella piattaforma dedicata allo sport del calcio, troverai anche tutte le competizioni sportive che cerchi e i consigli dei bookmakers sulle statistiche, le quote e le strategie, inoltre, all'accesso del sito, che è serio e affidabile, hai l'opportunità di avere bonus e vantaggi promozionali. Per tutte le informazioni necessarie, clicca su come chiudere conto 22 Bet?

La comunicazione del presidente Massimo Cellino

Anche se il Brescia Calcio fosse in vendita, compratori non ce ne sono al momento, ma il presidente Massimo Cellino sembra interessato a questo tipo di scelta. Si tratta di un nodo societario intricato non solo legato al campo, ma che comunque riguarda una situazione piuttosto deprimente. Nell'attimo in cui il presidente Massimo Cellino ha dato le sue dimissioni, viene fuori per l'appunto di lasciare il Brescia sotto terze persone o comunque addirittura di vendere la società. Ma sappiamo bene che il presidente Massimo Cellino, già nella mente aveva covato questo pensiero tempo fa, in un Cda dove ha comunicato lui stesso la decisione di lasciare. Inoltre nel contesto, questo però viene respinto dai consiglieri che sono stati contrari all'idea del presidente.

Il Brescia Calcio ed il nodo societario sui reati fiscali

Giorni fa, la comunicazione del presidente Massimo Cellino si ripete, dove ha lasciato detto che a causa di un profondo travaglio per un procedimento penale viene coinvolto il Brescia. Quindi una situazione in corso che una gestione di un’impresa complessa ha portato la squadra di calcio del Brescia a logorare. Ma cosa è accaduto? Abbiamo la certezza che da come sembra, ci sia di mezzo un sequestro cautelativo di beni della cifra di 59 milioni di euro a causa di reati fiscali. Nonostante tutto anche se il presidente Massimo Cellino abbia comunicato nuovamente questa problematica al Cda, viene ancora respinta invitando il presidente a restare nel Brescia Calcio.

Probabile vendita