Richard Rubbini prende la guida delle cucine del Casino de Monte-Carlo

Questo monegasco verace è stato allievo dello Chef Alain Ducasse, ha conosciuto le cucine del Casino de Monte-Carlo, dello Sporting Monte-Carlo, del Buddha-Bar Monte-Carlo… prima di partire per l'estero alla scoperta di altre culture culinarie e di know-how diversi. Ma quando si è legati a Monaco, ci si torna sempre.

Da oltre 20 anni, Richard Rubbini mette tutto il suo talento e il suo amore per la cucina al servizio dei clienti di Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Oggi, lo Chef prende le redini delle cucine del Casino de Monte-Carlo, quelle del Salon Rose e del Train Bleu. È l'occasione ideale per parlare con lui di questa nuova avventura, della sua filosofia in cucina e del suo affascinante percorso.

