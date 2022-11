Nizza, un viaggio intorno ai colori del mondo domani pomeriggio all’Opéra

L’Opéra di Nizza propone, sabato 19 novembre alle ore 18 “ Couleurs du monde ”, un viaggio intorno al mondo con alcune fra le pagine più significative di Danimarca, Russia (la rivoluzionaria Sacre du printemps) e il nuovissimo Concerto per flauto della compositrice iraniano Alireza Farhang.

È con l'Ouverture dell'opera Maskarade (1906) del danese Nielsen che si apre il concerto. Due giovani si incontrano a un ballo in maschera, si innamorano perdutamente e si giurano eterna fedeltà. Hanno semplicemente dimenticato che i loro genitori li hanno già fidanzati... Ma con chi?

Dopo questa pagina sgargiante, è si giunge in Iran, con la compositrice Alireza Farhang. Composto nel 2019 tra Parigi e Nizza, il suo Concerto per flauto e orchestra vuole essere un luogo di incontro tra diverse culture.

Con Stravinskij si termina il percorso in Russia con un racconto meraviglioso e a tratti selvaggio. Mito pagano trasfigurato da una musica brillantemente moderna, Le Sacre du Printemps nel 1913 impose il suo compositore come l'uomo con cui la musica d'ora in poi avrebbe dovuto fare i conti.

La direzione musicale è affidata alla giovane direttrice danese di origine indiana Maria Badstue.

Il programma

Carl Nielsen Maskarade, ouverture

Alireza Farhang Concerto per flauto e orchestra (prima mondiale)

Igor Stravinskij La sagra della primavera

Direzione musicale Maria Badstue

Flauto Mario Caroli

Orchestre Philharmonique de Nice

Il concerto è in programma all’Opéra di Nizza sabato 19 novembre 2022 alle ore 18.