Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. In bicicletta sui sentieri di Chateauneuf de Grasse (Foto)

Nuovo giro in bicicletta per Danilo Radaelli che questa volta ci accompagna, pedalata dopo pedalata, a Chateauneuf de Grasse dove imbocca un sentiero fino a Le Pilon.

Di qui percorre la Piste des Hautes Chauves da dove si può spaziare con lo sguardo dall’Esterel alla Promenade des Anglais. Il sentiero scende poi a Haut Grasse e ci s’immette sulla strada che va da Grasse a Digne.





Châteauneuf-Grasse

Situato a 417 m di altitudine, Châteauneuf è una località fedele alla tradizione dell'agricoltura e dell'orticoltura. Ha in ogni caso sviluppato anche altre attività economiche, sia nel campo dell’artigianato (ceramica e sculture) che in quello commerciale. Vanta un ricco passato che risale alla preistoria.





Storia di Chateauneuf

I primi resti trovati sul territorio della località datano a circa il 2500 AC: con l'arrivo dei Romani, Chateauneuf fruisce di una rapida notorietà. La presenza di una sorgente di acqua attira molte persone che edificarono una chiesa e un battistero intorno al 5 ° secolo.

Per quanto riguarda il resto della Francia, la regione ha un lungo periodo travagliato da diverse invasioni al 11 ° secolo.

Con il sistema feudale che è stato messo in atto, il sito recuperò importanza e venne costruita un’imponente basilica al posto del vecchio edificio.

La fonte attraeva sempre fedeli e la basilica divenne sempre più luogo di pellegrinaggi.

Verso la metà del 12° secolo, per far fronte ai pericoli, il castello venne spostato in un luogo più difendibile e venne definito “nuovo castello”.

Un secolo dopo si assistette alla divisione da Opio e la Chiesa con la sorgente fu annessa al territorio di Chateauneuf.

Nel 17 ° secolo, la popolazione era di 2.400 persone accolte in 301 case: il vino, l'olio, il frumento e fichi erano le principali colture ed erano attivi gli scambi commerciali con i porti di Genova, Antibes e Cannes. La Chiesa di Nostra Signora di Brusc che aveva sofferto terribilmente durante le guerre di religione venne ricostruita e divenne luogo di preghiera soprattutto per propiziare la pioggia.