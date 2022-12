Com'è cambiato il modo di giocare d'azzardo?

Negli ultimi anni il mondo intero è cambiato per le più svariate ragioni in tutti i suoi aspetti. Tra gli elementi che maggiormente si sono andati a modificare c'è senza alcun dubbio il gioco d'azzardo. Vediamo dunque di analizzare brevemente la situazione!

I motivi del boom dell'online

Naturalmente la principale trasformazione che si è verificata nel mondo del gioco d'azzardo è stato il passaggio da una dimensione più “analogica”, con visite ai casinò, alle sale slot oppure alle ricevitorie del Lotto, ad una più “virtuale” con la ricerca da parte degli utenti delle migliori slot machine online, dei casinò non aams o dei casinò che offrissero i maggiori bonus.

Un cambiamento che si è potuto registrare anche nelle stesse ricerche in rete perciò ora è molto più facile che gli utenti cerchino informazioni su cosa sono le slot VLT, la nuova frontiera dei casinò online, invece dell'ubicazione del casinò più vicino a loro!

Questo boom del mondo online è dovuto, oltre all'evoluzione stessa di Internet, anche all'arrivo della pandemia globale da Covid – 19. Dato che nell'iniziale lockdown, e nelle seguenti restrizioni, i luoghi per il gioco d'azzardo sono rimasti chiusi fino all'estate del 2021, sempre più gamblers hanno setacciato la rete in cerca dei migliori siti di scommesse e così via.

I portali ed i bonus dei casinò online

Gli appassionati di gioco d'azzardo che si sono registrati sui portali di casinò online, sui siti di scommesse o su quelli dedicati alle slot machine sono più che raddoppiati in quel periodo dato che non era possibile uscire di casa se non per motivi più “urgenti”.

Questo perché potevano fare le loro scommesse e le loro puntate direttamente da casa propria, a volte potendo anche contare sui bonus offerti come quelli senza deposito ad esempio, cogliendo anche l'occasione per recuperare un po' di socialità interagendo con gli altri giocatori al tavolo o con i croupier.

Da non dimenticare poi che, nei casinò online più avanzati, sono state implementate anche le tecnologie in VR per simulare la propria presenza ai tavoli verdi!

Ma anche le app per il gambling online!

Ma naturalmente non c'era solo il computer, dato che siamo in un'era dove con smartphone e tablet si possono fare quasi le stesse cose con il PC di casa, non sono mancate sugli store dei dispositivi Apple ed Android le app per il gambling online.

Queste hanno fatto sì che si potesse giocare e scommettere ovunque ci si trovasse con maggiore facilità, ma ricordatevi sempre, come nel caso dei portali, di fare attenzione alle truffe e di non farvi mai prendere troppo la mano!

E se non si volessero usare soldi reali?

Soprattutto quando si è alle prime armi o ci si trova davanti a delle slot machine, e magari non si hanno troppi soldi messi da parte, ci si “scoraggia” e si lascia perdere perché il gioco d'azzardo, per definizione, richiede del denaro. Beh, diciamo che si ha ragione a metà in questi casi.

Se ci si vuole solo divertire senza vincere o perdere nulla allora basterà semplicemente selezionare la modalità “for fun”, cioè “per divertimento”, ed usare una valuta di gioco.