Da Roquebrune a Montecarlo sul sentiero dei doganieri in Costa Azzura

Dopo pochi metri, ci infiliamo in un sottopassaggio in cemento, che attraversa uno stabilimento balneare. Da qui, inizia una lunga sequenza di sali-scendi di gradini in cemento che si alternano a tratti in piano, a strapiombo sul mare e immersi in una vegetazione tipica di macchia mediterranea. Durante tutta la passeggiata, troveremo diverse scalette in cemento che scendono a bordo mare su piattaforme cementate, dove è possibile prendere il sole o fare una pausa per mangiare.