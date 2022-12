Mondo forex: ecco le coppie di valute da monitorare per investire nei prossimi mesi

Uno dei metodi di investimento sfruttati dai traders per far crescere i loro capitali è il forex digitale. Grazie agli exchange online investire sulle coppie di valute è diventato semplice dal punto di vista tecnico, ma la semplificazione dell’interfaccia utente delle varie piattaforme non ha eliminato i rischi di investimento.

I numeri del forex in Italia segnalano una forte crescita di questo settore negli ultimi anni. Valutando con maggior attenzione i dati raccolti, si mette in luce un significativo aumento di nuovi investitori. Questi nella maggior parte dei casi sono risparmiatori che si affacciano per la prima volta al mondo degli investimenti e che scelgono di fare compravendita di coppie di valute con parte del capitale di cui dispongono.

Studiare il settore per avere successo con gli investimenti

I nuovi traders non devono lasciarsi ingannare dalla semplicità di utilizzo delle piattaforme digitali. Il forex è un mondo complesso, investire senza alcuna esperienza e soprattutto senza una base solida di conoscenze teoriche può portare a perdere denaro. I traders di successo dedicano molto tempo alla formazione e si tengono aggiornati sulle news più recenti dei mercati finanziari e delle coppie di monete che detengono in portafoglio.

Al giorno d’oggi per formarsi non si deve per forza prendere parte a un corso in presenza, si possono sfruttare i vantaggi della formazione online. Sono nati in Italia dei portali specializzati nell’offrire corsi di formazione, approfondimenti finanziari e news sul forex online e sui principali mercati finanziari. Uno dei portali di riferimento è CorsoTradingOnline.net, sito web che in poco tempo è riuscito a conquistare l’interesse dei traders grazie ai numerosi strumenti che mette a disposizione, pensati per aiutare gli utenti a muovere i primi passi all’interno dei mercati finanziari.

Le coppie di monete da tenere d’occhio

Lo scenario socioeconomico attuale porta alla necessità di dover fare delle valutazioni attente relativamente alle coppie di monete su cui si vuole investire. Il suggerimento degli esperti è di puntare principalmente sulle coppie con elevati volumi di scambi, dedicando quindi la maggior parte del capitale alle valute più forti.

Tra le coppie da tenere d’occhio si segnalano EUR/USD, USD/GBP e USD/CHF. Il potere d’acquisto dell’euro e del dollaro statunitense hanno subito forti oscillazioni negli ultimi mesi. L’euro sta attraversando un periodo negativo e si è deprezzato in maniera significativa rispetto al dollaro statunitense. Ciò sta avendo delle conseguenze per coloro che investono in forex, ma sta influendo anche in generale su tutti i mercati finanziari. Per cercare di prevedere l’andamento del potere d’acquisto di queste valute è necessario esaminare le politiche monetarie adottate dai vari stati e studiare gli scenari politici, sia quelli attuali che quelli che potrebbero verificarsi in futuro.

Dopo aver eseguito delle operazioni finanziarie con le coppie di valute più scambiate e aver fatto un po’ di esperienza si può procedere con la differenziazione del portafoglio. Le strategie di investimento ottimali prevedono infatti di operare con assets diversi, ciascuno caratterizzato da un proprio livello di rischio. Chi vuole aumentare il rischio complessivo del portafoglio - e di conseguenza il potenziale rendimento - può puntare sulle coppie di valute esotiche, con volumi di scambi inferiori e volatilità maggiore. Per la differenziazione in ambito forex si può scegliere di operare anche con le criptomonete, effettuando delle operazioni di compravendita di coppie di altcoins, oppure di coppie ibride costituite da una valuta fiat e una criptovaluta.

L’introduzione delle valute esotiche e delle criptomonete è consigliata solo a chi ha esperienza nella gestione del rischio e nell’analisi dei grafici finanziari. Per gli investitori alle prime armi è preferibile ridurre l’esposizione ad assets molto volatili, perché si corre il rischio di perdere velocemente buona parte del capitale.