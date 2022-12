Da tutta Italia per la Fiera del Bue Grasso di Carrù... in edizione imbiancata [FOTO e VIDEO]

Da Salerno, Lecco, Genova, Alessandria, Verona... in tantissimi stamattina, nonostante il freddo pungente, non hanno voluto mancare alla giornata clou della Fiera del Bue Grasso di Carrù, che ha celebrato la sua 112ª edizione.

Un'edizione all'insegna della neve, tanta come non se ne vedeva da anni. Proprio al momento delle premiazioni, che non hanno comunque deluso per la qualità dei capi presentati. Pochi dubbi quest'anno per la giuria, che ha votato con mezzi tecnologici e, soprattutto, ha preso visione dei capi senza sapere di quale allevatore fossero. Una votazione alla cieca, che ha permesso di garantire la massima imparzialità.

Anche quest'anno l'evento è stato trasmesso in diretta su tutti i quotidiani online del Gruppo editoriale MoreNews, con centinaia di persone collegate davvero da tutta Italia e da tutte le province che i nostri giornali raccontano, da Varese a Genova con tutta la Liguria, passando per Torino, Asti e ovviamente Cuneo.

Tantissime le autorità intervenute a celebrare un prodotto straordinario della nostra provincia, dal vicepresidente della Regione a tanti consiglieri regionali, sindaci, rappresentati di associazioni e di categorie produttive. Tutti ospiti di un emozionato Nicola Schellino, sindaco del paese.

Una grande festa delle eccellenze e della tradizione, che hanno visto anche la presenza delle telecamere di Linea Verde, che dedicherà un'intera puntata a questo evento. Non è mancato, vestito in abiti tradizionali, il fondatore di Sloe Food Carlin Petrini, che ha sottolineato la necessità di tutelare le eccellenze autoctone anche in difesa della biodiversità.

In paese Bollito no stop e locali pieni, in un clima di festa e goliardia quale solo la Fiera del Bue Grasso rieasce a creare.

LE CLASSIFICHE DELLA 112^ FIERA INTERNAZIONALE DEL BUE GRASSO

Categoria BUOI GRASSI DELLA COSCIA

1. F.LLI DELSOGLIO, Fossano

2. Soc. Agr. LA CASASSESE, Riva presso Chieri

3. Soc. Agr. SAN QUIRICO, Rocca de’ Baldi

Premi in parità assegnati a:

DOGLIANI Valter di Rocca de’ Baldi, MIGLIORE Andrea di Caraglio, ROCCA Giovanni di Carrù.

Categoria BUOI GRASSI MIGLIORATI

1. SOLAVAGGIONE Paolo, Savigliano

2. CHIAVASSA Giacomo, Sant’Albano Stura

3. ALLIONE CARDONE, Gianfranco Carrù

Premi in parità assegnati a:

CHIOLA Pierluigi di Perletto, ROCCA Giovanni di Carrù (due premi), COSTAMAGNA Lorenzo di Trinità, BECCARIA Dario di Cherasco, FERRERI Giuseppe di Carrù.

Categoria BUOI GRASSI NOSTRANI

1. Soc. Agr. SAN QUIRICO, Rocca de’ Baldi

2. Soc. Agr. SAN QUIRICO, Rocca de’ Baldi

3. Soc. Agr. LA CASASSESE, Riva presso Chieri

Premi in parità assegnati a:

COSTAMAGNA Lorenzo di Trinità, VALLINO Luigi Carlo di Marene, Az. Agr. CASCINA BATTAGLIA dei F.LLI GALLO di Clavesana, RAVINA Franco di Roddino.

PREMIO SPECIALE AL BUE PIU’ PESANTE (kg 1.421)

assegnato a VALLINO Luigi Carlo di Marene.

PREMIO SPECIALE AL BUE MEGLIO PREPARATO E PRESENTATO

assegnato a MIGLIORE Andrea di Caraglio.

Categoria MANZI GRASSI DELLA COSCIA

1. CHIAVASSA Giacomo, Sant’Albano Stura

2. MIGLIORE Andrea, Caraglio

3. Soc. Agr. LA CASASSESE, Riva presso Chieri

Premi in parità assegnati a:

RABINO Luigi Giuseppe di Canale, CERUTTI Laura Maria di Trinità, VALLINO Luigi Carlo di Marene.

Categoria MANZI GRASSI MIGLIORATI

1. Soc. Agr. FRUTTERO, Trinità

2. Soc. Agr. LA CASASSESE, Riva presso Chieri

3. VIGLIETTI Marco, Rocca de’ Baldi

Premi in parità assegnati a:

VALLINO Luigi Carlo di Marene (due premi), FERRERO Annamaria di Cervere, CERUTTI Laura Maria di Trinità (due premi), COSTAMAGNA Lorenzo di Trinità, MARENGO Giuseppe di Bene Vagienna.

Categoria MANZI GRASSI NOSTRANI

1. BARALE Emanuele, Busca

2. MIGLIORE Andrea, Carrù

3. Soc. Agr. LA CASASSESE, Riva presso Chieri

4. TIBALDI Roberto, Pocapaglia

Categoria VITELLI CASTRATI

1. RINAUDO Raffaele, Costigliole Saluzzo

2. Soc. Agr. FRUTTERO, Trinità

3. MIGLIORE Andrea, Caraglio

Premi in parità assegnati a:

Az. Agr. SAN CHIAFFREDO di Revello (tre premi), COGNO Renato di Carrù (due premi) , MARENGO Giuseppe di Bene Vagienna, FERRERO Annamaria di Cervere, GERTOSIO Giacomo di Cuneo (due premi), Az. Agr. LA FASENDA di Centallo (due premi), DEGIOVANNI Aurelio di Scarnafigi, CERUTTI Laura Maria di Trinità (due premi).