Mandelieu la Napoule: è Natale in Place de France

Da oggi fino al 24 dicembre, Mandelieu la Napoule apre il proprio Villaggio di Natale.

Place de France ospiterà chalet di ristorazione, luminarie e delle attrazioni. L’orario è:

16 dicembre: dalle 17 alle 21,30

Dal 17 al 23 dicembre: dalle 11 alle 21,30

24 dicembre: dalle 11 alle 17,00



Place de France è stata decorata con luminarie che hanno quale tema la gola. Un albero di Natale rosa confetto, bastoncini di zucchero, macarons luminosi, una casa di marzapane e infine un arco luminoso.

La novità di quest’anno è il contributo che ognuno può assicurare per rendere ancora più luminoso l’albero di Natale: é attivo infatti un “Vélos Sapin”. Tutti si possono sedere sui sellini di alcune biciclette che generano energia e partecipare alla sfida su chi genera più energia.

Quattro chalet sono stati dedicati alla ristorazione: bolliti caldi e profumati, vin brulè, des crêpes, des churros, des gaufres senza dimenticare le immancabili pommes d’amour.

In altri chalet sono disponibili taglieri di pesce, birra artigianale bavarese, Bretzels e molto altro.





Animazione al Village Gourmand

Ogni giorno, gruppi musicali, giocolieri, ballerini, acrobati travestiti da elfi e da fate, rendono magica l’atmosfera ed animeranno il villaggio.

Sulla piazza sono installate anche giostre, tappeti elastici, un mini kart, una giostrina per i più piccoli e la classica pesca delle anatre.

Babbo Natale giungerà il 23 dicembre per prendere gli ultimi ordini e fare le foto con i bambini.

Tutti i giorni, dalle 14 alle 16,30, sono proposte ai bambini gite in carrozza trainata da cavalli.