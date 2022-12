Gedshop.it: l’eCommerce a misura di ogni personalizzazione su abbigliamento e gadget

Ricorrendo a una spiccata specializzazione nel campo della stampa di abbigliamento e gadget personalizzati, Gedshop.it ha dato forma a un’offerta a misura di ogni richiesta del cliente. Del catalogo fanno parte infatti oltre 20.000 articoli.

Questi sono accompagnati da un’assistenza dedicata, che risponde alle diverse esigenze operative del cliente, dal processo di selezione alle attività di post-produzione. Le qualità dell’esperienza di acquisto trovano riscontro nelle oltre 2.300 recensioni certificate da Feedaty.

La platea di clienti è rappresentata da soggetti privati e pubblici afferenti a ogni settore, che siano piccole e grandi imprese, associazioni, agenzie di pubblicità, club sportivi. L’obiettivo aziendale è divenire la realtà di riferimento per quanti hanno necessità di un partner affidabile nella stampa di abbigliamento e articoli pubblicitari.

In merito alle tipologie di articoli da stampare in catalogo figurano, tra le altre, t-shirt personalizzate, abbigliamento da lavoro personalizzato (inclusi modelli di gilet da lavoro), gadget promozionali, calendari stampati, cappellini ed articoli promozionali di ogni genere e delle migliori marche. Prima di procedere nella stampa è possibile sfruttare un’anteprima gratuita.

Per dare forma al proprio progetto, il cliente può così contare su t-shirt con stampa serigrafica, stampe digitali su magliette, grafiche con tecnica laser, ricamo su tessuti, applicazioni termosaldabili. Prodotti accompagnati da spedizioni rapide e consegna gratuita per ordini di oltre 100 euro.

La semplicità della piattaforma digitale passa anche dalla possibilità di elaborare preventivi in tempo reale. In ogni fase del processo d’acquisto, l’utente può contare su un supporto attivo dal lunedì al venerdì via chat, email o numero verde gratuito. A ciò va ad aggiungersi la tranquillità di metodi di pagamento sicuri, da PayPal alle carte prepagate.

Quanti vogliono scoprire ultime novità e tendenze dal mondo dei gadget, impreziosite da guide e consigli, possono approfittare di Blogo, il Magazine di Gedshop.it (articoli personalizzati).

Le qualità dell’esperienza d’acquisto vengono confermate da autorevoli attestati: “Le Stelle dell’eCommerce” di Corriere della Sera e “I 500 Migliori eCommerce d’Italia” di ITQF e il media partner La Repubblica - Affari&Finanza.

