Lavorare nel Principato di Monaco: 8 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per numerose figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Chef de Bureau en charge de l'Administration Windows à la Direction des Systèmes d'Information

un(e) Infirmier(ère) pour l'Inspection Dentaire à l'Inspection Médicale des Scolaires relevant de la Direction de l'Action Sanitaire.

un(e) Hôte(sse) d'accueil au Secrétariat Général du Gouvernement.

un Conducteur de Travaux au sein de l'Administration des Domaines.

Chef de Section à l'Administration des Domaines.

Chef de Division - Responsable de la Formation à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

un(e) Assistant(e) à la Direction de l'Expansion Économique.

Administrateur au sein de l'Administration des Domaines.