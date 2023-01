Ligue 1: vincono Monaco e Marsiglia e volano in alto. Il Nizza "ferma" sul pari il Lens

Il torneo di Ligue 1 è ripartito con la sedicesima giornata , disputata in due “tranches” tra mercoledì e ieri.

Come prima della sosta, il Paris Saint Germain, pur ridotto in dieci per l’espulsione di Neymar, grazie anche ad una rete del “solito” Mbappe è tornato a vincere superando, sia pure di misura, lo Strasburgo sempre più inguaiato al penultimo posto in classifica.

Importante vittoria esterna per il Monaco, andato a vincere in casa dell’Auxerre, con altrettante perentorie risposte da parte del Lille vincitore a Clermont e del Lione che torna da Brest con 3 punti nel carniere.

A “salvare” il fattore campo ci ha pensato l’Ajaccio che, per la prima volta, grazie alla vittoria sul fanalino Angers, esce dalla zona della classifica che più scotta.

Non si sono fatte male a vicenda Nantes e Troyes che si sono divisi la posta.

Grosse sorprese giungono dalle gare disputate ieri.

Il Lorient, ormai in caduta libera dopo aver conosciuto momenti di grande evidenza, ha ceduto le armi, in casa, ad opera del Montpellier, mentre il Reims arresta la marcia del Rennes con una netta vittoria.

Nelle due gare disputate la sera, il Nizza non é andato oltre al pari con il Lens, mentre il Marsiglia ha affondato con 6 reti il malcapitato Tolosa.

La diciassettesima giornata è in programma tra domenica 1° gennaio e lunedì 2 gennaio 2023.

Il Monaco riceverà il Brest, un’ottima occasione per compiere un ulteriore balzo in classifica generale. L’incontro di cartello si disputerà a Lens dove scenderà in campo il Paris Saint Germain, uno scontro tra le prime due della classe che potrebbe anche riservare qualche sorpresa o chiudere ogni speranza di riapertura del torneo, almeno per quanto riguarda il titolo.