Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Comincia a crescere il rischio per chi soffre di allergie: il bollettino settimanale emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo è più esplicito che mai.

Questo il testo del bollettino settimanale

Il 2023 è iniziato male per chi è allergico al polline. Il clima molto mite degli ultimi giorni ha infatti favorito la fioritura degli alberi con in particolare i primi pollini di ontano e nocciolo (famiglia Betulaceae) che possono arrivare a disturbare gli allergici con un basso rischio di allergia. Il rischio di allergia sarà nella media in tutto il Mediterraneo per le Cupressaceae-Taxaceae (cipresso, tuia, ginepro, ecc.) e per il polline di frassino, che è in aumento ed è molto allergenico.

Chi soffre di allergie avrà comunque un po' di tregua sotto le piogge annunciate che appiattiranno il polline al suolo. Attenzione alle giornate ventose che favoriranno la dispersione dei pollini nell'aria e sintomi come la congiuntivite in particolare.

Nel sud-ovest del Paese, il cocktail di cupressaceae, polline di frassino, ontano e nocciola darà un rischio di allergia di livello medio.

Le prossime settimane saranno strettamente monitorate per chi è allergico a questi pollini perché le concentrazioni potrebbero aumentare nelle giornate più miti e soleggiate.





Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes :

Ontano, rischio basso

Cupressaceae (Cipresso), rischio moderato

Frassino, rischio basso