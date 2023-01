Auron, Isola 2000 e Saint Dalmas le Selvage: la neve va! (Video, foto)

Un mese dopo l'apertura delle stazioni sciistiche della Métropole Nice Côte d'Azur, si conoscono i primi dati relativi alle vacanze di Natale relativi alle stazioni sciistiche di Auron, Isola 2000 e Saint-Dalmas-le-Selvage .

Le località hanno registrato un’incredibile performance con 100 mila sciatori accolti, durante le vacanze di Natale: il fatturato è stato di 3,8 milioni di euro, con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nonostante le temperature fossero di 5,5 gradi superiori alla media (Natale 2022 è stato il più mite dal 1997), le stazioni sciistiche Nice Côte d'Azur hanno potuto aprire nelle migliori condizioni e sono in grado di assicurare un’offerta di qualità per tutta la stagione.

Per comprendere a pieno la performance delle stazioni di sci della Métropole occorre tenere conto che clima mite e pioggia hanno provocato la chiusura di metà delle piste nei comprensori sciistici della Francia:

Pirenei, Vosgi e Massiccio Centrale : la situazione è la più complicata, con alcune località dei Pirenei chiuse dal 23 dicembre e altre, come Artouste, che non hanno aperto.

: la situazione è la più complicata, con alcune località dei Pirenei chiuse dal 23 dicembre e altre, come Artouste, che non hanno aperto. Alpes du Nord : chiusura della stazione Villars de Lans. Alpe d'Huez e Les 2 Alpes “marciano” col 50% del comprensorio sciistico aperto.

: chiusura della stazione Villars de Lans. Alpe d'Huez e Les 2 Alpes “marciano” col 50% del comprensorio sciistico aperto. Alta Savoia: la stazione di Chamonix ha solo il 50% del suo comprensorio sciistico aperto

Saint Dalmas le Selvage



Nelle località di Auron e di Isola 2000 gli investimenti effettuati si sono rivelati decisivi.

Investimenti effettuati per assicurare l’innevamento: 46,1 milioni di euro investiti dal 2003 (29,3 milioni di euro in Auron e 16,8 milioni di euro in Isola 2000). In particolare:



Auron

2 bacini artificiali (Cluot Dauphin di 55.000 metri cubi ed Chalvet di 125.000 metri cubi)

429 generatori di neve col 70% del comprensorio sciistico coperto.



Isola 2000

Un serbatoio da 114.300 metri cubi;

428 generatori di neve col il 62% del comprensorio sciistico coperto.



I cannoni di ultima generazione hanno consentito di produrre neve ad una temperatura di 0 gradi quando abbiamo un livello di umidità molto basso.

In questa stagione, è sceso, nei mesi di novembre e dicembre, quasi un metro di neve ad Auron e Isola 2000 e sono stati prodotti:

480.000 m3 di neve artificiale ad Auron;

330.000 m3 di neve artificiale a Isola.



Queste le cifre chiave del periodo natalizio

Quasi 100.000 sciatori accolti nelle località di Nizza Costa Azzurra durante le vacanze di Natale

Un fatturato per le 2 stazioni di quasi 3,8 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto allo scorso anno nello stesso periodo



Isola 2000

Apertura parziale del comprensorio sciistico dal 3 dicembre e apertura completa dal 17 dicembre, 38 piste e 18 impianti di risalita, 51.188 sciatori. Fatturato di 1,95 milioni di euro



Auron

Apertura parziale del comprensorio sciistico dal 10 dicembre e apertura completa dal 17 dicembre. 37 piste e 20 impianti di risalita e 44.473 sciatori. Fatturato di 1,84 milioni di euro.



Saint Dalmas le Selvage

Saint Dalmas ha riaperto sabato 17 dicembre ed è stato in funzione nella sua interezza durante le due settimane delle vacanze di fine anno. E’ stato registrato un numero record di utenti in ciaspole, sci alpinismo con circa 300 sportivi ogni giorno. Tutte le abitazioni del comune (circa 200 abitazioni) erano occupate, circa 800 persone presenti nel comune.



Il contributo delle aree sciistiche allo sviluppo economico

Sostegno all'occupazione: 270 dipendenti nelle 2 stazioni (permanente + stagionale), 1.600 posti di lavoro indiretti.

Fatturato delle scuole di sci Auron e Isola 2000: +6% rispetto all'anno precedente.

Accoglienza nei resort: tassi di occupazione del 75% la prima settimana e del 100% la seconda settimana di vacanze sia ad Auron che a Isola 2000