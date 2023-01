Ligue 1: si riparte con Nizza e Monaco eliminate dalla Coupe de France. Che figuraccia!

Figuracce a raffica per Nizza e Monaco, entrambe eliminate dalla Coupe de France nei trentaduesimi di finale. Opposte rispettivamente a formazioni di terza e seconda serie, le due compagini di Ligue 1 sono andate a sbattere e lasciano mestamente il torneo che “apre” ad un posto in Europa League.

A salvare l’onore della Costa Azzurra ci ha pensato il Grasse (che milita in N2, l’equivalente della D italiana) che approda ai sedicesimi di fanale e si toglie una bella soddisfazione.

Per il Nizza è crisi nera, ormai, verosimilmente, fuori dai giochi per raggiungere i primi cinque posti in classifica, i rossoneri partiti con ambizioni di classifica non certo nascoste, ora si trovano a 12 punti dal Monaco (che attualmente approderebbe alla Conference League) ed a 8 dal Brest, attualmente quart’ultima: un bel disastro.

Per il Monaco, che ha perso ai rigori, la speranza di accedere ad una delle Coppe Europee è evidente, anche se l’eliminazione dalla Coupe de France toglie una delle potenziali protagoniste da un torneo di prestigio.

Non sono poche le formazioni di Ligue 1 che sono state eliminate : Montpellier, Clermont, Nizza, Monaco, Strasburgo e il Troyes.

Ora torna il campionato di Ligue 1 : prossimo appuntamento, con la diciottesima giornata , dopodomani, mercoledì 11 gennaio 2023 , con un turno infrasettimanale.

Il Monaco scenderà in campo a Lorient, formazione che dopo una lunga serie negativa è nuovamente tornata, nell’ultimo turno, alla vittoria. Due formazioni divise da appena due punti in classifica: la gara si prospetta combattuta ed incerta.

Il Nizza ospiterà all’Allianz Riviera il Montpellier: gara anche questa dall’esito non pronosticabile fra due squadre appena eliminate dalla Coppa di Francia.

Le altre due compagini del Mediterraneo dovranno affrontare turni non impossibili: l’Ajaccio se la vedrà in Corsica col Reims, mentre il Marsiglia sarà di scena a Troyes.

Testa coda al parco dei Principi dove sarà l’ultima in classifica, l'Angers, a svolgere il ruolo di agnello sacrificale di fronte al Paris Saint Germain chiamato alla vittoria dopo la sconfitta nell’ultimo turno.