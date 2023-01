Mandelieu, tre appuntamenti imperdibili con la “Musica”

Tre appuntamenti con lo spettacolo sono in cartellone nei prossimi giorni a Mandelieu la Napoule.





Sabato 28 gennaio 2023 ore 20,30

Concert de Jazz NO(w) Beauty

No(w) Beauty è un quartetto jazz nella sua forma più tradizionale. In perfetta continuità con la storia di questa musica, i quattro giovani musicisti hanno avuto quale base Parigi, dove Hermon, trombettista di origine americana, si era stabilito, come molti suoi coetanei prima di lui.

Con : Hermon Mehari – Tromba, Enzo Carniel – Piano, Damien Varaillon – Contrabbasso, Stéphane Adsuar - Batteria

Espace Léonard de Vinci.





Venerdì 3 febbraio 2023 ore 20,30

Concert exceptionnel de Jean-François Zygel

Il famoso pianista-compositore si esibisce a Mandelieu con un concerto eccezionale. Un omaggio a Bach.

Espace Léonard de Vinci.