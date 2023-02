Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.



Questo il testo del bollettino settimanale

Le settimane si susseguono e si assomigliano: il clima invernale, con temperature al di sotto della media in tutto il Paese, ha rallentato la fioritura degli alberi con concentrazioni di polline che sono basse, il che è una buona notizia per chi soffre di allergie!

Le temperature rimarranno molto basse per i prossimi giorni almeno fino al 4 febbraio, il che limiterà la fioritura degli alberi e i rischi per chi soffre di allergie.

Attenzione però al vento, che può soffiare forte, soprattutto lungo la Valle del Rodano e intorno al Mediterraneo, che favorirà la dispersione dei pollini nell'aria.

Il rischio di allergia non supererà il livello basso in tutto il Paese per i pollini di nocciolo e ontano (famiglia delle Betulaceae).

Il polline di ontano, frassino e Cupressaceae (ginepro, cedro, cipresso) aumenteranno soprattutto nell’area del Mediterraneo nei giorni a venire, quando il tempo è soleggiato e ventoso e può dare fastidio a chi soffre di allergie. Il rischio di allergia può anche raggiungere il livello medio per Cupressaceae e polline di frassino in molti dipartimenti del sud-est.

Anche la parietaria (Urticaceae) e la mimosa (Acacia) sono in fiore nel sud del Paese e saranno responsabili di un basso rischio di allergia.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Ontano, rischio basso

Cupressaceae (Cipresso), rischio basso

Frassino, rischio basso

Nocciolo, rischio basso