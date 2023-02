Risparmiare con una caldaia a GPL? Ecco qualche accorgimento utile

Con l’inverno che incombe e le previsioni per i prossimi giorni che sono quelle di un calo drastico delle temperature temi che le tue bollette al contrario possano lievitare? Spendere un po’ di più per le utenze domestiche nei mesi invernali, quando si cominciano ad accendere riscaldamenti e climatizzatori, è inevitabile. Quello che si può evitare è, invece, che con i rincari su gas ed energia e con l’aumento dei prezzi delle materie prime si finisca per ricevere quest’anno bollette a svariati zeri. Bastano nella maggior parte dei casi piccole, semplici accortezze: scopriamo più da vicino quelle che permettono di risparmiare con una caldaia a GPL.

Si tratta di uno dei sistemi più diffusi per il riscaldamento domestico e, anche per questo, ditte specializzate come Zetaidraulica.it hanno ormai cataloghi piuttosto ampi e soluzioni di caldaie a gpl che vanno incontro a ogni tipo di esigenza. Forse il primo e più importante consiglio per risparmiare con una caldaia GPL è, del resto, sceglierla con attenzione badando a caratteristiche tecniche come soprattutto la potenza, da cui dipendono i consumi nominali (lo standard per le caldaie a uso domestico è di 24 kW, ma si può arrivare anche fino ai 35 kW), e la tipologia. Le caldaie a condensazione sono tra le migliori caldaie a GPL dal punto di vista dei consumi dal momento che, semplificando molto, sfruttano anche vapori e fumi di condensa prodotti dalla combustione del gas GLP per generare calore, abbassando in questo modo di circa il 15% il fabbisogno di materia senza conseguenze evidenti sulle capacità di riscaldare gli ambienti.

Riscaldamento domestico: come risparmiare con una caldaia a GPL

Anche se la caldaia è già installata, e non si ha perciò modo di sceglierne una più performante, ci sono come si accennava buone pratiche che possono far risparmiare sui consumi. Qualche addetto ai lavori consiglia, laddove ne sia possibile lo stoccaggio, di procurarsi il GPL durante mesi come quelli estivi quando il prezzo all’unità in genere si abbassa notevolmente. Qualora ciò non sia possibile, come avviene nella maggior parte dei casi in città e nei condomini, l’idea migliore per risparmiare con una caldaia GPL è far installare delle valvole termostatiche su ogni radiatore: si possono scegliere in questo modo temperature diverse per ogni stanza – il consiglio degli esperti è di non superare i 20° nella zona giorno e i 16° o 18° nella zona notte – e assicurarsi che vengano mantenute costanti. È sconsigliabile, invece, spegnere del tutto i termosifoni nelle stanze della casa che si frequentano di meno: in questo modo è più facile, infatti, che il calore si disperda. Meglio far installare eventualmente anche un interruttore centralizzato capace, di fatto, di far spegnere la caldaia quando si sia raggiunta una certa temperatura media preimpostata: in commercio se ne trovano anche di “smart” e collegabili al telefono che permettono di programmare e controllare a distanza spegnimento e accensione della caldaia, mezz’ora prima del proprio rientro per esempio. Evitare di coprire i radiatori con tende o mobili aiuta a massimizzare il calore emesso, obiettivo per cui è consigliabile farli installare lontani da porte e finestre. Anche verificare che le ultime abbiano infissi ben isolanti, e che più in generale la propria casa sia termicamente isolata, aiuta se l’obiettivo è risparmiare con una caldaia GPL. Fondamentali sono, infine, i controlli e la manutenzione periodica dell’ultima.