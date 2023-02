Costa Azzurra, alla scoperta del territorio: Saint Jean Cap Ferrat (Foto)

Danilo Radaelli ci accompagna in un suggestivo tour in bicicletta che prende inizio dalla Promenade des Anglais per giungere a Saint Jean Cap Ferrat, dove si trovano la Chapelle de Saint-Hospice e una grande Madonna con Bambino.

Il panorama che si può ammirare è quello di una splendida porzione di Costa Azzurra che va da Beaulieu sur Mer fino a Cap d’Ail.

Al ritorno non poteva mancare la più classica delle fotografie del porto di Nizza, quella del porto con le sue pittoresche e caratteristiche barche.





Penisola di Saint Jean Cap Ferrat

Nel cuore della Costa Azzurra, fra Nizza e Monaco, la penisola di Saint Jean Cap Ferrat é un vero scrigno di verde che offre ai suoi visitatori il fascino di un luogo d'eccezione e inalterato: Danilo Radaelli ci accompagna alla scoperta dei sentieri che si affacciano su uno splendido spicchio di Mediterraneo.





La Promenade Maurice Rouvier

Saint-Jean-Cap-Ferrat (paese) - Beaulieu-sur-Mer

Lunghezza: 1,3 km (solo andata). Partenza di fronte al Municipio di Saint-Jean-Cap-Ferrat

Parcheggio: Place du Centenaire o spiaggia Cros dei Pin. Livello molto facile

Durata: 20 minuti

Il sentiero inizia con una magnifica vista sul porto di Saint-Jean-Cap-Ferrat, la spiaggia Cros dei Pin e la punta di Saint-Hospice. Dopo aver oltrepassato la punta Fontettes, scorgerete gli isolotti della punta Rompa Talon. A destra, sulle alture delle scogliere, si stagliano i villaggi pittoreschi di Eze e La Turbie, mentre più in basso il comune di Cap d’Ail si delinea lungo il litorale. L'ultimo capo che chiude l'orizzonte è l'Italia.



Si arriva alla piazza David Niven, chiamata così in ricordo del grande attore, che fu un fedelissimo di Saint-Jean-Cap-Ferrat fino alla sua morte. Possibilità di raggiungere la Villa Ephrussi de Rothschild imboccando la piccola traversa a sinistra. Il percorso prosegue costeggiando la Baia delle Formiche; sulla destra la villa greca Kérylos (museo). Un'ultima svolta ed eccovi arrivati alla spiaggia di Beaulieu-sur-Mer e al porto delle Formiche.

Questa passeggiata, interamente atata e priva di scale, è accessibile ai passeggini e alle persone a mobilità ridotta.

La punta di Saint-Hospice

Jardin de la Paix - Spiaggia Paloma

Lunghezza: 1,8 km - Partenza: Jardin de la Paix

Parcheggio: Place du Centenaire o spiaggia Cros dei Pin

Livello facile

Durata: 40 minuti (1 ora con la visita della cappella)

A partire dal Jardin de la Paix, seguite il sentiero di interpretazione che, grazie alle sue 6 stazioni di osservazione, invita a scoprire le ricchezze del patrimonio litorale di questo sito classificato.

Costeggiate i pini marittimi e arriverete alla punta del Colombier caratterizzata da un paesaggio di rocce calcaree erose dal sale e dagli spruzzi. Leggermente a sinistra, la traversa Edmund Davis dà accesso alla cima della punta di Saint-Hospice (+/- 100 m) per ammirare la cappella di Saint-Hospice, la Madonna di bronzo (1903), il cimitero militare belga e il cimitero marino (calcolare 20 minuti fra andata e ritorno).

Proseguite la passeggiata fino alla punta: alla vostra destra scorgerete Cap-Martin, il Principato di Monaco e persino l’Italia. Infine, si arriva all’insenatura della Scaletta dove c’è la spiaggia della Paloma. Poi raggiungete il chemin de Saint-Hospice dopo aver salito una rampa di scale. Il giro si conclude camminando fino al Jardin de la Paix (dove c’è la fontana Coexist).