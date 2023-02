Mondo crypto: quali aspettative per il Bitcoin nel 2023?

Il 2023 inizia per il mondo crypto con lo stesso mood interlocutorio che aveva caratterizzato le ultime sedute di contrattazione dello scorso anno: difatti per tutto il mese di Dicembre le quotazioni della maggior parte dei token sono state interessate da una forte compressione di volatilità, che ha dato origine ad un canale laterale con una banda di oscillazione talmente ristretta da risultare inusuale per le caratteristiche dell'asset.

Osservando prezzo e grafico sul bitcoin presente su Criptovalute.io, sito web specializzato nel mondo crypto, la dinamica in questione appare molto evidente. In seguito allo scandalo Ftx, che ha generato l'ennesima ondata di vendite del 2022, i prezzi sono rimasti schiacciati tra 18000 e 15500 dollari, non fornendo più alcuno spunto direzionale né di breve termine né ovviamente su orizzonti temporali di più ampio respiro.

Con molta probabilità, a prescindere dalla configurazione tecnica delle quotazioni di BTC, ha inciso su questa fase di stanca il sovrapporsi di alcune circostanze: durante la parte conclusiva dell'anno solare accade frequentemente che i volumi di scambio degli strumenti finanziari calino sensibilmente creando dei canali di congestione; inoltre nello stesso frangente non si è avuta eco di notizie particolarmente rilevanti, che di solito rappresentano i principali market mover delle criptovalute.

Bitcoin: come beneficiare di un ritorno della volatilità

Con il rientro a pieno regime dalle festività natalizie, però, gli investitori si aspettano che i corsi di BTC si destino da quel torpore che li ha contraddistinti nelle ultime settimane, ponendo le basi per un movimento direzionale di una certa persistenza. E le opportunità che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi sono davvero allettanti: difatti, dal bottom del 2022, persino il semplice recupero dei massimi del secondo semestre scorso si tradurrebbe in una performance superiore al 50%.

Come se non bastasse i break out di aree congestive, come quelle descritte in precedenza, innescano dei rally -al rialzo o al ribasso, dipende dal lato su cui prende forma il pattern- molto intensi, in quanto in genere sono autoalimentati da ricoperture; va da sé che i primi target potrebbero essere raggiunti in tempi relativamente brevi. Naturalmente non si è in grado di stabilire, prima che si verifichi l'evento, se vi sarà un break up o break down e in ogni caso fino al superamento di determinate soglie di prezzo si tratterebbe di movimenti tecnici, all'interno di una struttura ribassista di lungo periodo, da sfruttare con specifici approcci operativi.

Gli analisti finanziari ritengono che, per neutralizzare il bear trend attualmente in corso, sia necessario che i corsi di Bitcoin costruiscano un'area di accumulo al di sopra della fascia di prezzo compresa tra 19500 e 21500 dollari, da aggiornare in caso di ulteriori approfondimenti ribassisti. Tutti i movimenti circoscritti dai valori indicati sono da catalogare come bear market rally, che possono essere intercettati con strategie di breve termine, un tipo di operatività adatta solo a profili esperti.

Come allocare Bitcoin nel portafoglio di investimento

Esulando invece da valutazioni di carattere tecnico, gli addetti ai lavori ritengono che Bitcoin, così come il settore in generale, potrà beneficiare di uno ritorno di interesse da parte dei risparmiatori nel momento in cui sarà definitivamente superata la crisi di fiducia innescata dalla bancarotta di Ftx.

Per investire in Bitcoin nel lungo periodo è opportuno quindi procedere con estrema cautela, allocando il capitale secondo un principio di diversificazione che tenga conto del proprio profilo di rischio. Tuttavia, per quanto esposto in precedenza, gli operatori di mercato più esperti possono utilizzare una parte delle risorse, destinate alla negoziazione di asset digitali, per definire una strategia di breve termine e sfruttare, e con trade al rialzo e con trade al ribasso, la volatilità che in questa prima parte del 2023 potrebbe ritornare ad essere protagonista sui mercati di riferimento del Bitcoin.