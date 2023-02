Lampedusa: la meta perfetta per le vacanze estive

Scopri le bellezze naturali e culturali di Lampedusa: la perla del Mediterraneo

Lampedusa è l'isola italiana più a Sud di tutte. Essa si trova a metà strada tra Tunisia e Malta ed il suo clima mediterraneo la rende adatta per recarvisi in vacanza. In estate è infatti possibile raggiungerla in aereo o con dei traghetti che partono dalla Sicilia.

Le sue bianche spiagge, il mare azzurro ed i fondali incontaminati la rendono la meta perfetta per chi ama le immersioni in luoghi unici e indimenticabili.

Vediamo allora quali tappe fare su quest'isola.

Isola dei conigli

Da luglio 2021, per tutelare il delicato ambiente costiero di quest’isola, l’accesso è consentito solo ad un numero limitato di persone. Per questo si rende necessaria una prenotazione gratuita che, a differenza di altre spiagge italiane, è gratuita.

L’isola dei Conigli affiora dal mare nella parte Sud Ovest dell’isola di Lampedusa. È piccolina, si estende infatti per circa 4 ettari, ma racchiude numerosi tesori naturali come i nidi dei gabbiani reali o la lucertola psammodromus algirus che vive esclusivamente sugli scogli.

Per quanto riguarda il particolare nome dell’isola, esso si deve ad un errore di trascrizione. Nel lontano 1824, in una carta dell’ammiraglio Smith si legge "Rabit Island”, ma le cartografie successive riportavano “rabbit”, che vuol dire “coniglio”.

In realtà la parola “Rabit” deriva dall’arabo ed il suo significato è legato al concetto di “legame”, probabilmente riferito all’istmo che ogni tanto si forma tra isolotto e costa.

Altri sostengono che il nome derivi dal fatto che, molti anni fa, una colonia di conigli raggiunse l’isolotto mentre l’istmo era formato. Quando poi sparì, i conigli rimasero nell’isola e divennero così tanti da dare il nome all’isola.

Indipendentemente da ciò che ha dato origine al singolare nome dell’isola, rimane il fascino del fenomeno che rende possibile il collegamento con la terraferma e che ancora non ha una spiegazione scientifica chiara.

Le Grotte Marine

L’isola di Lampedusa conta con ben 153 cavità naturali, alcune totalmente sommerse, altre in parte, ed altre ancora sono fuori dall’acqua.

Le Grottacce si trovano sul lato Sud dell’isola, poco a Ovest di Cala Francese. In questo tratto di costa la roccia si apre in grotte suggestive che possono essere esplorate in barca o facendo immersioni. In questo tratto il mare è cristallino e trasparente.

I Faraglioni

I faraglioni altro non sono che degli scogli a picco che si ergono in mare non molto lontano dalla costa.

A Lampedusa sono due i faraglioni da vedere lungo la costa Nord: lo Scoglio Vela e Sacramento.

Lo Scoglio Vela, che prende il nome dalla sua forma, si trova ai piedi del punto più alto dell’isola, L’Albero Sole. Questo solitario scoglio può essere quindi osservato sia da questa altezza che dal mare.

Sacramento invece si trova vicino alla baia della Madonnina e lo si può ammirare dall’alto percorrendo il sentiero sulla destra alla fine della strada di Ponente, oppure dal mare.

Gli Sport Acquatici

Dopo aver visto quali sono i posti da visitare a Lampedusa appare chiaro che scegliere uno sport acquatico, come il diving o lo snorkeling, è una scelta obbligata per rendere il viaggio indimenticabile. Del resto è solo praticando questi sport in uno dei numerosi centri sportivi che si può godere del paesaggio sottomarino.

I punti di immersione sono numerosi, la visibilità è ottima, tanto che raggiunge i 40 metri, e le correnti sono davvero rare. Il che equivale a tuffarsi in un paradiso.

Lo snorkeling invece è un’attività adatta anche a chi non ha esperienza. Basterà munirsi di pinne, maschera, boccaglio e osservare la vita sott’acqua.

E se dovesse capitare un giorno di vento perché non provare con il windsurf?