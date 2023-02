Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. La Moyenne Corniche (Foto)

Danilo Radaelli ci accompagna, con la sua bicicletta, alla scoperta di una delle strade più belle del Mediterraneo, la Moyenne Corniche.

Le fotografie che ci “regala” ci propongono tante montagne che fanno da contorno ad una Costa di una bellezza estatica.

Vista che spazia dal Mont Boron a Saint Jean Cap Ferrat, dal villaggio di Eze a la Turbie, da Cap Mala al Mont Agel: non vi è che l’imbarazzo della scelta.

Costruita tra il 1919 e il 1928 la Moyenne Corniche si estende da Nizza a Menton.

Meno sinuosa e più corta della Haute Corniche, attraversa il villaggio di Èze, passa attorno alla cima chiamata Tête de Chien e sovrasta Monaco per ricongiungersi alla Basse Corniche a livello di Cap Martin.

Si imbocca appena usciti dalla zona del porto di Nizza e i panorami che regala sono davvero mozzafiato.

La Moyenne Corniche sorge a poche centinaia di metri dal livello del mare e offre punti panoramici eccezionali e meandri lungo le ripide scogliere. Inizia nel quartiere portuale, a Place Max Barel e Avenue de la Corniche André De Joly (prefetto delle Alpi Marittime che decise di costruire questa corniche nel 1908). È anche l'ex National 7, la “Route des Vacances” che collegava Parigi a Mentone! Non è facile immaginare la felicità dei vacanzieri che hanno concluso il loro viaggio affrontando il grande azzurro!

Ciò che è straordinario quando si viaggia sulla Moyenne Corniche è scoprire i punti panoramici. La strada si snoda tra ripide scogliere e vegetazione perennemente verde. Uno dopo l’altro si scorgono i paesi lungo la costa; non è raro che la strada attraversi queste città, dalla costa fino alla cima delle scogliere, come a Villefranche-sur-Mer, Eze o Cap d'Ail.

L’avenue Bella Vista, come suggerisce il nome, è strategica per ammirare il panorama: inoltre, è necessaria una sosta obbligatoria un po' più avanti nel villaggio di Eze.

Questa città medievale, arroccata su un picco roccioso, è una tappa obbligata della Costa Azzurra. Il miglior punto di osservazione? È al livello del Giardino Esotico di Eze che si raggiunge dopo aver passeggiato per i vicoli del villaggio.

Per completare la passeggiata occorre visitare uno dei due laboratori di profumi situati nel villaggio: Galimard e Fragonard: aprono le porte ad una straordinaria scoperta olfattiva.

La Moyenne Corniche è anche un asse privilegiato per raggiungere i siti naturali che la circondano come il parco forestale del Mont Boron o il parco del Vinaigrier (a Nizza) che sono veri e propri polmoni verdi in questo contesto urbano. È anche il punto di partenza di numerosi sentieri escursionistici.