Cos'è il codice LEI?

Quando si parla del Codice Lei (vedi: https://italialei.it/) sorgono sempre numerosi dubbi e tante discussioni, anche perché molte persone non sanno proprio di cosa si tratta e come si dovrebbe utilizzare questo codice alfanumerico per i propri scopi. In realtà, la questione è molto più semplice da capire di quel che potrebbe sembrare a prima vista, anche perché è un codice alfanumerico composto da oltre 20 caratteri precedentemente basato su uno standard internazionale grazie al quale diventa possibile identificare i Legal Entity, ovvero i soggetti giuridici che operano nel settore della finanza internazionale. Si tratta di un codice che in misura particolare offre tutt'una serie d'informazioni utili sul soggetto richiedente, tra cui il suo codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e anche la forma giuridica. Da ciò si può facilmente capire che si tratta d un codice rilasciato soprattutto alle compagnie di grandi dimensioni, ma un codice del genere può essere richiesto anche da quelle di dimensioni più modeste. L'importante è sapere come farlo ed è facile, perché il codice LEI può essere richiesto anche dai servizi come italialei.it.

A cosa serve il codice LEI?

Capire la funzionalità del codice LEI non è così facile, specialmente se non si conoscesse bene il mondo delle aziende. In realtà, ha una funzione ben precisa: serve a migliorare la procedura d'identificazione delle aziende nelle operazioni di transazione finanziaria, specialmente per quel che concerne le operazioni che vengono soggette agli obblighi di controllo. Questo tipo di codice viene associato in maniera esclusiva e unica a ogni soggetto richiedente, motivo per cui vengono meno anche i vari problemi annessi, tra cui la possibilità di confondersi tra le varie aziende. Il codice, inoltre, non si può trasferire da un soggetto all'altro. Ovviamente, è obbligatorio solo per alcune entità giuridiche, soprattutto per quelle che svolgono le transazioni di strumenti finanziari, ovvero per quelle società che si occupano della compravendita dei titoli di Stato, delle obbligazioni e delle azioni.

Chi deve richiedere il codice LEI?

In particolare, la richiesta per l'ottenimento di questo codice dev'essere svolta dai soggetti regolarmente iscritto al Registro delle Imprese, nonché alle filiali italiane delle società che operano all'estero. A tutto questo si aggiungono anche altri enti, tra cui i fondi d'investimento che vengono gestiti da aziende regolarmente iscritti al Registro Imprese. Infine, il codice andrebbe richiesto anche dai fondi pensionistici italiani e da altri enti, come lo sono le Fondazioni, le Associazioni e le Pubbliche Amministrazioni. Vi sono delle esclusioni per coloro che non devono necessariamente richiedere un codice di questo genere. Possono evitarlo tutte quelle persone fisiche che non effettuano delle particolari transazioni. Infatti, si tratta di un codice progettato appositamente per offrire le informazioni sulle aziende.

Come richiedere il codice LEI?

In Italia richiederlo è molto più semplice e immediato di quel che potrebbe sembrare a prima vista. Per farlo basta usufruire del portale InfoCamere LEI. La richiesta di attivazione viene composta da pochissimi passaggi e viene svolta al 100% online. Tutto ciò che serve per usufruirne è registrarsi sul portale italiano, entrare nella propria area riservata e completare la procedura telematica necessaria per l'ottenimento del codice LEI. I passaggi da seguire per ottenere il codice LEI sono 5 e sono tutti semplici da svolgere: 1) Innanzitutto bisogna compilare la richiesta; 2) Poi occorre procedere a mettere la firma digitale e inviare la pratica; 3) Infine avviene il pagamento, che può essere svolto per mezzo del MAV oppure della carta di credito. In alcuni casi non viene richiesto di firmare digitalmente la documentazione che viene allegata al codice LEI, motivo per cui lo svolgimento della pratica diventa ancora più rapida e semplice da effettuare. In molti casi è anche possibile richiedere il documento necessario sul portale InfoCamere LEI.