Questa sera in Place Massena “Lou Queernaval”, il primo carnevale gay di Francia

Dopo tre anni di assenza torna questa sera, venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 20,30, in Place Massena, Lou Queernaval , il primo Carnevale gay in Francia .

La manifestazione che, nelle edizioni precedenti ha riscosso un grosso successo di pubblico e di critica, è inserita a pieno titolo tra quelle della 150ma edizione del Carnevale di Nizza.

Oltre 150 carnavaliers in costume, balleranno e si sposteranno in Place Masséna in una pazza atmosfera di festa.

È in questo universo colorato e gioioso che sorprenderà che artisti e compagnie provenienti da ogni divertiranno gli spettatori al ritmo della samba.

Lou Queernaval, lanciato per la prima volta nel 2015, attira spettatori da tutta la Francia desiderosi di divertirsi e promuovere un messaggio universale di condivisione, tolleranza e amicizia.

Questa sera tra costumi, paillettes, musiche e danze sarà carnevale nel carnevale. Una serata imperdibile all’insegna della condivisione e di quei valori che impongono Nizza come uan città dove nessuno deve e può sentirsi escluso.