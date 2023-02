Métropole Nice Côte d'Azur, si é insediato il Consiglio superiore locale per il clima e la biodiversità

Si è insediato il Consiglio superiore locale per il clima e la biodiversità: composto da personalità di alta levatura in diversi campi, guiderà le decisioni che dovrà assumere la Métropole Nice Côte d'Azur per adeguare al meglio il territorio ed accompagnarlo nelle future scelte eco compatibili.



Esplicita la dichiarazione di Christian Estrosi: “La nostra geografia e l'urbanistica che ereditiamo ci posizionano senza dubbio come il territorio più esposto in Francia ai cambiamenti climatici, dalla costa mediterranea alle vette del Mercantour. Qui sono presenti tutti i rischi naturali la cui intensità e frequenza saranno moltiplicate e la vulnerabilità accresciuta dalla densità della popolazione e delle attività.



Il Consiglio superiore locale per il clima e la biodiversità è composto da 17 membri tra cui Philippe Grandcolas, direttore della ricerca presso il Comitato nazionale per la ricerca scientifica, Carlos Moreno, professore presso l'Università Paris 1 Panthéon Sorbonne dell'IAE Paris, Nathalie Hilmi, ricercatrice in economia ambientale presso il Centro Scientifico di Monaco e Kalina Raskin, Direttore Generale presso il Centro di Studi e Competenza Biomimicry-CEEBIOS presso il CNES.



Decisa una roadmap per il 2023 con l'obiettivo di adeguare il territorio al riscaldamento globale e all'erosione della biodiversità.

Primavera 2023: riunioni dei vari gruppi di lavoro,

Entro questa estate: nuova sessione plenaria del Consiglio superiore per condividere l’attività,

Ottobre 2023: presentazione pubblica del rapporto di adeguamento e delibere delle autorità metropolitane e municipali,

Registrazione delle misure in fase di predisposizione del budget 2024.



Questi i 17 componenti:

Wolfgang Cramer , écologue et géographe, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), directeur de recherche à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie (IMBE),

, écologue et géographe, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), directeur de recherche à l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie (IMBE), Eric Daniel-Lacombe , architecte, urbaniste, professeur titulaire de la Chaire « Nouvelles urbanités face aux risques naturels » à l'Ecole nationale supérieure d’architecture « Ensarchitecture » Paris-La Villette,

, architecte, urbaniste, professeur titulaire de la Chaire « Nouvelles urbanités face aux risques naturels » à l'Ecole nationale supérieure d’architecture « Ensarchitecture » Paris-La Villette, Pascal Dassonville , directeur régional d’ENEDIS, entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité,

, directeur régional d’ENEDIS, entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, Dr. Patrick Fenichel , professeur des Universités, endocrinologue, expert national des perturbateurs endocriniens,

, professeur des Universités, endocrinologue, expert national des perturbateurs endocriniens, Jean-Pierre Gattuso , océanologue, directeur de recherche au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, CNRS et Sorbonne Université,

, océanologue, directeur de recherche au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, CNRS et Sorbonne Université, Philippe Grandcolas , Directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Directeur Adjoint Scientifique à l’institut Ecologie et Environnement du CNRS, chercheur en biologie de l'évolution de la biodiversité,

, Directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Directeur Adjoint Scientifique à l’institut Ecologie et Environnement du CNRS, chercheur en biologie de l'évolution de la biodiversité, Nathalie Hilmi , auteur du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), chargée de recherche Economie Environnementale au Centre scientifique de Monaco,

, auteur du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), chargée de recherche Economie Environnementale au Centre scientifique de Monaco, Stéphane Linou , auteur et consultant, spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité,

, auteur et consultant, spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité, Frédéric Marchand , Sénateur du Nord, spécialiste de l’agriculture et de l’alimentation,

, Sénateur du Nord, spécialiste de l’agriculture et de l’alimentation, Pierre-Charles Maria , Président d’ATMOSUD, l'observatoire de la qualité de l'air en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, professeur émérite de chimie, à l’Université Côte d’Azur,

, Président d’ATMOSUD, l'observatoire de la qualité de l'air en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, professeur émérite de chimie, à l’Université Côte d’Azur, Carlos Moreno , professeur des Universités Paris Panthéon Sorbonne, expert villes, territoires de demain, spécialiste du contrôle intelligent des systèmes complexes,

, professeur des Universités Paris Panthéon Sorbonne, expert villes, territoires de demain, spécialiste du contrôle intelligent des systèmes complexes, Nicolas Peraudeau , économiste au service planification énergétique, prospective, impacts et territoires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME),

, économiste au service planification énergétique, prospective, impacts et territoires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Gabriel Plassat , co-fondateur de La Fabrique des Mobilités, spécialiste des solutions de mobilités intégrées pour les personnes et les marchandises, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME),

, co-fondateur de La Fabrique des Mobilités, spécialiste des solutions de mobilités intégrées pour les personnes et les marchandises, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Damienne Provitolo , directrice de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), laboratoire Géoazur, spécialiste des risques, des aléas aux résiliences des territoires littoraux et urbanisés,

, directrice de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), laboratoire Géoazur, spécialiste des risques, des aléas aux résiliences des territoires littoraux et urbanisés, Kalina Raskin , docteur en biologie et ingénieur en physique/chimie, directrice générale du Centre d'Etudes et d'Expertises et Biomimétisme (CEEBIOS),

, docteur en biologie et ingénieur en physique/chimie, directrice générale du Centre d'Etudes et d'Expertises et Biomimétisme (CEEBIOS), Magali Reghezza , géographe, Maître de conférences à l'École normale supérieure et membre du Haut Conseil pour le Climat.

, géographe, Maître de conférences à l'École normale supérieure et membre du Haut Conseil pour le Climat. Nicolas Viaux, maître de conférences à l’Université Côte d’Azur, directeur du Master 2 Climat Risques Environnement et Santé, auteur des cartographies climatiques de la Métropole Nice Côte d’Azur,