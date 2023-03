Pantalòn Brand: capi oversize e moda streetwear

La moda oversize è una tendenza che si è affermata nel corso degli anni, dalle prime influenze hip-hop degli anni '80 fino ai giorni nostri. Anche se non sono sempre facili da indossare, se abbinati in modo appropriato, questo genere di capi possono conferire un aspetto grintoso e all'avanguardia anche ai look più sobri. La moda oversize mira a eliminare la necessità di scegliere una taglia specifica, proponendo invece una veste esasperata ed estrema che esprime libertà e comfort durante tutto il giorno, sia in casa che fuori. Pantalón Brand è un marchio di abbigliamento streetwear italiano che si specializza in capi di vestiario di questo tipo, offrendo anche accessori per completare il look.

Pantalòn Brand: le origini e il concept

Pantalonbrand.com è stato fondato nel maggio del 2020 da Gianmarco Losito, un giovane originario di Bari che, a causa della pandemia, aveva perso il lavoro come cameriere. Determinato a realizzare il suo sogno, ha deciso di investire tutti i suoi risparmi nella creazione di un marchio di abbigliamento streetwear. L'azienda ha mosso i suoi primi passi in un garage adibito a studio e magazzino, dove Gianmarco e i suoi due collaboratori hanno iniziato a progettare e creare capi di vestiario ispirandosi alle culture street e alle tendenze contemporanee, in particolare alle città. Per Pantalón Brand, la comunicazione è molto importante e per questo il brand condivide ogni giorno i retroscena dell'azienda con la sua community attraverso i social media, in particolare Instagram e TikTok. In questo modo, il marchio vuole essere non solo un semplice brand di abbigliamento, ma un vero e proprio viaggio attraverso capi che raccontano storie.

Chi è Gianmarco Losito, fondatore di Pantalòn Brand?

Gianmarco Losito, fondatore di Pantalòn Brand, è nato e cresciuto a Triggiano, un quartiere di Bari. La sua passione per la moda è iniziata durante gli anni delle superiori e ha sempre sognato di creare il suo marchio. Dopo aver raggiunto la maggiore età, Gianmarco iniziò a cercare un lavoro e lo trovò in un ristorante di Bari. Si impegnava tanto perché voleva riuscire a mettere da parte i soldi per realizzare il suo sogno. Tuttavia, lo stipendio non era sufficiente e così, con determinazione, lasciò il suo paese per trasferirsi al nord. A Verona, ha trovato lavoro come cameriere in un hamburgeria. Durante questo periodo, ha conosciuto nuove persone e ha instaurato forti amicizie, e grazie a una parola detta al momento giusto e a una scommessa tra amici, ha scelto il nome del suo brand. Purtroppo, Gianmarco è stato colpito dalla paralisi di Bell, una condizione che ha causato un'immobilità parziale del lato destro del suo viso. Solo dopo diverse cure, la paralisi si è affievolita, ma la malattia ha comunque lasciato un segno sia fisico che mentale.

Pantalòn Brand: la svolta

Nonostante l'evento traumatico, Gianmarco ha deciso di non perdere altro tempo e ha iniziato una nuova avventura lavorando in montagna con la sua ragazza durante la stagione invernale. Nei mesi liberi, ha cominciato a viaggiare in Europa, Australia e Singapore, ed è proprio durante il suo ultimo viaggio che ha creato la sua collezione di punta, chiamata Dispersal Collection, che contraddistingue Pantalòn Brand nel mercato dello streetwear italiano. Nel maggio 2020, dopo anni di sacrifici e sfortunate circostanze, le prime t-shirt sono state messe in vendita online, purtroppo però nonostante l'impegno profuso, il lancio non ha riscosso molto successo. Tuttavia, Gianmarco non si è arreso e ha iniziato a mostrare la sua storia sui social media, Instagram e TikTok. A un anno di distanza da quell'evento, è riuscito a lasciare il lavoro di cameriere per dedicarsi interamente alla sua azienda e così le sue prime collezioni sono andate sold-out. Da poco è stata lanciata sul mercato la sua terza collezione. Se attualmente chiedessimo a Gianmarco come si sente, probabilmente ci risponderebbe di dargli un pizzicotto perché se questa è la sua vita, potrebbe solo pensare che si tratti di un sogno.