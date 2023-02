Ligue 1. Scontro al vertice tra Marsiglia – Paris Saint Germain, mentre in Costa Azzurra è derby tra Monaco e Nizza

Sono tre le squadre francesi che accederanno al prossimo turno di Champions e tutto lascia presumere che si tratterà di Paris Saint Germain, Marsiglia e Monaco, anche se il Lens non ha persone le speranze. Le due formazioni che si affacci ano sul Mediterraneo sono alle prese con una gara a due per aggiudicarsi il secondo posto che evita i preliminari ed un anticipo nella preparazione.

Il venticinquesimo turno, sotto questo profilo, potrebbe chiarire un poco di più i rapporti di forza. Domenica sera il Marsiglia riceverà il Paris Saint Germain, mentre nel pomeriggio sarà derby tra Monaco e Nizza.

Il campionato è ancora lungo, ma dal prossimo turno potrebbe giungere qualche informazione in più e magari ridare fiato al Lens (distaccato di un solo punto dal Monaco).

Poi resta la lotta per l’Europa League (una formazione potrà accedere, due se ad aggiudicarsi la Coppa di Francia sarà una squadra già qualificata per le Coppe sulla base della classifica di Ligue 1).

A “giocarsi” questo posto e quello che consente di accedere alla Conference League sono essenzialmente 5 squadre: Lens (o una tra Marsiglia e Monaco), Rennes, Lille, Lorient e Nizza.

In questo caso il campionato è ancora lungo sono sufficienti pochi risultati negativi o una serie positiva per cambiare gli assetti.

In coda, dato ormai per spacciato l’Angers, sono tre le formazioni che retrocederanno in Ligue 2. A lottare sono in 5: Ajaccio e Auxerre (puti 18), Troyes (19), Brest (20) e Strasburgo (21).

Si sta disputando in questo momento il turno di ritorno dei play off di Europa League. In programma:

Rennes - Šachtar Donec'k (andata 1-2)

Monaco - Leverkusen (3-2)

Nantes – Juventus (1–1)

Poi, da domani, la Ligue 1 disputerà il suo venticinquesimo turno.

Venerdì 24 febbraio l’aperitivo sarà Lille – Brest, una gara che conta, sia pure per ragioni diverse, per tutte e due le formazioni.

Sabato 25 febbraio Angers – Lione, incontro che ormai interessa ben poco per la classifica, anticiperà Montpellier – Lens, anche in questo caso gara che riserva interesse sia per il vertice, sia per la coda della graduatoria.

Tutte le altre gare saranno in programma domenica 26 . All’ora di pranzo si inizierà con Lorient – Auxerre, incontro da seguire che anticiperà Ajaccio – Troyes, dai risvolti drammatici nella lotta per non retrocedere.

Il tardo pomeriggio sarà assorbito da un derby che giunge nel momento forse più importante per le due formazioni: Monaco – Nizza è una gara da vedere, con il risultato in bilico e tanta voglia di ottenere i tre punti per entrambe le formazioni.

A sera, poi, il super scontro tra Marsiglia e Paris Saint Germain con i padroni di casa “obbligati” ad incassare i tre punti e gli ospiti disposti ad accontentarsi anche di un pareggio. Ma l’incontro è da tripla.