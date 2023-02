Venti località italiane faranno insieme promozione in Francia

Sono venti le località italiane che hanno aderito al programma di promozione e marketing territoriale in Francia e nel Principato di Monaco.

La promozione di questi territori che spaziano in molte regioni italiane, non solo del Nord Ovest, avverrà attraverso comunicazioni costanti sui media francesi, degustazioni, presentazioni di prodotti e incontri istituzionali.

Le città che hanno aderito all’iniziativa per il 2023 sono venti:

Calabria: Trebisacce e Tropea

Campania: Sorrento

Emilia Romagna: Parma

Liguria: Alassio, Genova, Imperia, Levanto, Sanremo, Taggia e Ventimiglia

Marche: Corinaldo, Senigallia e la Val Mivola e Urbino

Piemonte: Bra, Cuneo e Unione della Valle Stura

Toscana: Arezzo, Livorno e Pisa



L’esordio delle venti località italiane è fissato per il primo fine settimana di aprile quando, al porto di Nizza , si svolgerà il Salone Turistico ID-Weekend.



Intanto molto presto sarà data alle stampe la guida turistica ufficiale della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Visitez l’Italie, che promuoverà i venti territori.