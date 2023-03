Ezio Greggio fa sold out a Monaco per il suo libro N°1 - Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate

Sala gremita e oltre le aspettative degli organizzatori al Fairmont Monte Carlo, per la presentazione del nuovo libro di Ezio Greggio “N°1 - Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate” (Edizioni Solferino), svoltasi martedì 28 febbraio alle 18,30. Una partecipazione calorosa e che ha trasformato la presentazione in un evento.

Ad incalzare con una vera intervista il celebre conduttore televisivo, attore, regista e scrittore – questo è il sesto libro – è stato Renato Franco, giornalista del Corriere della Sera. Alle domande, Ezio Greggio ha risposto raccontando episodi legati alla sua carriera, sin dagli inizi, anche quelli più difficili e curiosi, poi gli scherzi fatti con l’amico di sempre, Gianfranco D’Angelo, gli incontri imprevedibili con persone e personaggi e le esperienze nel cinema e nella TV che lo hanno portato al successo. Non ha dimenticato la sua vita personale e professionale nel Principato di Monaco, dove è riuscito a realizzare il grande progetto del Monte Carlo Film Festival de la Comédie, di cui è ideatore e Presidente e che, proprio quest’anno (24-29 aprile 2023), taglierà il prestigioso traguardo delle venti edizioni.

Non basta certo un libro per raccontare la vita e la carriera di Ezio Greggio che, ancora una volta, ha acceso l’entusiasmo del pubblico. Con il suo modo semplice, diretto, essenziale di raccontare sé stesso ha coinvolto la platea strappando applausi. Ha fatto sorridere, ridere, ma anche riflettere, perché ogni esperienza insegna qualcosa.

Al termine della presentazione Ezio Greggio si è reso disponibile per dedicare e autografare le copie del suo libro e per tutti coloro che sono rimasti in paziente attesa del proprio turno, ci sono state una parola ed un sorriso.

Tra i commenti del pubblico, ci sono anche quelli che hanno espresso gratitudine per essere stati testimoni di un momento speciale e, forse, anche inatteso: “Una serata di grande spensieratezza, ma ricca di racconti di vita vera che fanno stare bene chi ascolta. Oggi ce n’è un gran bisogno”. E questo è proprio ciò che Ezio Greggio ha cercato racchiudere nel suo libro per consegnarlo al lettore.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione CLUB ITALIA Monte Carlo, che ringrazia per la collaborazione EFG, Nemesis, Coletti Real Estate, MontecarloIn.net e per il patrocinio l’Associazione degli Imprenditori Italiani di Monaco (Aiim).