Sentieri della Costa Azzurra: Contes e l'Arrière Pays (Foto)

Escursione in bicicletta che ci porta a conoscere diversi sentieri dell’Arrière Pays nizzardo: Danilo Radaelli ci conduce alla scoperta della zona circostante Drap e Cantaron.

Innanzi tutto il Sentiero Cicilia e in una foto spunta la vetta del Monte Agel, per poi percorrere il sentiero di Figuières per arrivare a Saint Roch e da lì ammirare il villaggio di Contes.



Contes

Contes è senza dubbio uno dei borghi più antichi dell'entroterra nizzardo, ma la sua origine rimane incerta ancora oggi: è probabile che in origine fosse un oppidum ligure situato sul picco roccioso che domina la vallata, Lou Cuorn, luogo strategico. Il borgo appartiene alla categoria dei Castellum Liguri.



Un'iscrizione romana del II secolo citerebbe per la prima volta il paese: “vicus continuos”. Della storia che segue non sappiamo praticamente nulla, fino alla menzione "Contenes" citata in un documento del 1057, e alla costruzione dell'abbazia di Saint-Pons, nel IX secolo, che riceve in feudo la quasi totalità del territorio nella valle del Paillon. Si può comunque immaginare che, durante questo lungo periodo, il villaggio sia stato relativamente risparmiato.



Da visitare il Musée des arts et traditions populaires offre un percorso moderno, articolato intorno a otto sale che evocano temi diversi (acqua, canapa, infanzia, vita sociale, cinema, patrimonio, storia).



Altri luoghi da non perdere:

Le moulin à fer

Le Musée de la Vigne et du Vin

L’Orgue Valoncini