Nizza, “L’Asie sans réserve”, una mostra al Museo di Arti Asiatiche (Foto)

Il Museo delle Arti Asiatiche di Nizza ospita, fino all’11 giugno 2023, la mostra “L’Asie sans réserve”, un invito a scoprire numerose opere d'arte asiatica presenti nel territorio delle Alpi Marittime ed a Monaco.

“Asia senza riserve” è un invito a scoprire opere raramente presentate, per la loro fragilità o per la difficoltà ad integrarsi in percorsi permanenti.

E’ anche un viaggio dietro le quinte che attesta come l'arte asiatica sia presente in luoghi inaspettati aiutando ad abbozzare una cartografia di collezioni asiatiche sparse in Costa Azzurra.



La mostra in cifre

7 istituzioni partner

90 opere esposte

3 collezioni museali presentate per la prima volta al pubblico

2000 anni di arti asiatiche esposte

24 tessuti asiatici raramente mostrati al pubblico

26 anni di acquisizione di opere 1997 - 2023

I temi

Le début d'une aventure

De la première acquisition aux plus récentes

Les textiles du musée

Un fonds inédit d'estampes japonaises



Il Musée des Arts Asiatiques si trova a Nizza sulla Promenade des Anglais 405.